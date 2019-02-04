WeWork母企IPO傳劈價兼延期

最新估值約200億美元 不及年頭一半

今年1月WeWork獲軟銀融資後，公司估值達470億美元，期後高盛更曾指WeWork會成為650億美元公司。不過隨着WeWork披露更多資料，市場開始質疑We Co.的估值或只有200億美元。彭博社引述消息指出，WeWork評估投資者的需求，並探索尋求額外私募基金後，正考慮推遲IPO，集團曾與軟銀集團進行商討，希望獲取額外注資以便推遲IPO。

盈利成疑 內部管治被指有問題

除了WeWork盈利模式成疑，《華爾街日報》報道直指WeWork存在內部管治問題，例如WeWork曾以600萬美元高價，向創始人兼首席執行官Adam Neumann控制的公司收購「We」的商標以及4個地產項目。今年7月又有報道指出，Neumann通過一系列借貸及股票出售，在公司上市前套現逾7億美元，同年8月再爆出Neumann透過質押股份，套現7.4億美元。

值得一提的是，We Co.採用同股不同權方式上市，讓Neumann緊緊捉住公司控制權，截至6月底，Neumann合計持有1.12億B股以及106.2萬C股，上述兩類股份，每股均有20票投票權，而A股只是1股1票，情况相當罕見，同時意味投資者難以在集團擁有話語權。

高層多為Neumann家人或朋友

報道又稱，WeWork高層大多為Neumann家人或朋友，例如其親弟負責WeWrok旗下健身業務，其妻子的弟弟為公司首席產品官（CPO），而且WeWork會選用由其家族成員所控制的工程承包商。