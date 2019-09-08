鮑威爾︰美國及全球經濟不虞衰退 避險情緒降 美債息不再倒掛

明報記者 李哲毅

鮑威爾表示，美國經濟繼續表現不俗，經濟前景仍然向好，增長幅度溫和，勞動力市場強勁，通脹率回升至接近2％的目標。鮑威爾表示，不預期美國及全球經濟會出現衰退，聯儲局繼續關注所有風險因素，包括全球貿易緊張局勢以及所有地緣政治事件，將會用適當措施維持經濟擴張。

本月減息0.25厘概率逾九成

鮑威爾的言論偏向認為美國經濟良好，據芝商所的利率期貨數據顯示，交易員預期9月減息0.25厘的概率為91.2%，按日未有太大變化，年底前減息兩次的機會率仍然高企，有47.2％，減息3次的機會率更有32.8％。

美國總統特朗普多次炮轟美聯儲的貨幣政策，鮑威爾重申，美聯儲的決策不涉政治，且不分政黨，並強調美聯儲不會透過貨幣政策，試圖影響下屆總統大選結果。

重申「決策不受政治影響」

荷蘭合作銀行發表報告認為，鮑威爾的言論暗示當局傾向9月減息，中美貿易戰不止衝擊美國生產業及商業投資，同時開始影響就業市場，上月非農新增職位放緩，雖然鮑威爾仍指出美國勞動力市場強勁，但估計當局會作出預防式減息。該行指出，早前美國出現債息倒掛，反映明年下半年衰退風險，但美聯儲希望淡化上述信號，該行估計，美國一旦明年下半年步入衰退，美聯儲將重回零息水平。

金價回落至1506美元

市場避險情緒在上周略為降溫，上周五現貨黃金跌0.28%至每盎司1506.92美元（見圖1），金價連跌兩周，自高位約1550美元左右回落，並徘徊在1500美元附近。美國國債息在早前出現倒掛，上周亦有所紓緩，美國10年期債收益率上周五報1.563厘，2年期債收益率為1.54厘，前者重新高於後者（見圖2）。

美股上周五反覆向上，道指盤中曾升132點至26,860點，收報26,797點，升69點或0.26%。標指收報2,978點，升2點或0.09%；納指則跌13點或0.17%。一周累計，道指、標指及納指分別升1.65%、1.85%及2.63%。