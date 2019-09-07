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2019年9月7日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行分階段「雙降準」 放水近萬億 城商行額外下調1百分點 加強支援小微企
拆局：市場預期下一步減MLF利率
獲利盤湧現 夜期彈升掉頭跌
傳中美下月重啟貿談 人幣反彈收復7.11關
花旗再調低今明兩年港GDP預測
李小加：停市因後備系統同有問題 昨復市成交回升 證監會：正跟進
停莊家餌盤功能 惹市場揣測
生科股首遭狙擊 百濟神州被指造數
數碼通ARPU跌4% 末期息減9%
彭博：平保壹賬通擬申星虛銀牌
財報涉誤導 上市委譴責山東墨龍
美非農新職下跌 多臨時職 白宮顧問再放鴿 料本月減息預期升溫
LV擬法國增1500職位
廉價iPhone XR 上半年全球最暢銷
被傳執笠急插 富臨闢謠未止跌
新地申藍地農地增地積比建2000伙 倘闖關成功 單位量比原方案激增20倍
瞄準銀髮市場 「舖王」西貢申建安老院
迎海．駿岸增折扣 周一售13伙
和富3房買家撻訂 業主提價一成再放盤
CCL八大指數連跌兩周
高山企業申強拍長沙灣工廈
陸振球：此時不劈 更待何時？
周末睇樓好去處
峻源主打大宅 兼融山海景致
會所軟件配套服務貼心
馬鞍山郊野公園 遠足好去處
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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人行分階段「雙降準」 放水近萬億 城商行額外下調1百分點 加強支援小微企
拆局：市場預期下一步減MLF利率
獲利盤湧現 夜期彈升掉頭跌
傳中美下月重啟貿談 人幣反彈收復7.11關
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