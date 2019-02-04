CCL八大指數連跌兩周

各項數據方面，CCL最新報185.45點，按周跌1.34%，跌幅屬12周以來最大；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.14點，按周跌1.45%，跌幅為34周最大，兩項數據同屬18周、即逾4個月新低紀錄。

樓價見逾4個月新低

另CCL（中小型單位）報185.82點，按周跌1.34%，跌幅為12周即約3個月最大。此外，CCL（大型單位）報183.58點，為17周即逾4個月的新低，按周跌1.32%，跌幅為5周最大。分區指數方面，四區樓價指數全線向下，其中新界西CCL Mass報167.49點，為17周新低紀錄，按周跌0.12%，連跌5周共3.12%；新界西樓價連跌5周為37周、即逾9個月以來首見。此外，九龍CCL Mass報181.59點，按周跌3.04%，為20周即約5個月新低；港島CCL Mass報195.09點，按周跌0.98%；新界東CCL Mass報198.46點，按周跌0.72%。以上三區指數同告連跌兩周。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，中秋節前樓價明顯加快向下調整，但樓市並非轉勢大跌，估計樓價將重回今年初水平。