和富3房買家撻訂 業主提價一成再放盤

料遭殺訂56萬 現叫價2050萬

不少業主睇淡後市，紛紛減價沽貨止賺離場。Q房網聯席營業董事招潔冰稱，小西灣藍灣半島7座低層E室，實用面積566方呎3房戶，原業主最初叫價1000萬元，最終以888萬元獲承接，累減112萬元或11%，成交價比屋苑同類單位上月成交價低約15%，實呎為1.57萬元；業主2010年初以406.8萬購入單位，持貨9年，帳面賺481萬元或1.1倍。

另屯門居屋兆康苑亦有業主擴大議價空間，降價沽單位。中原分行經理葉桂源表示，上述兆康苑E座低層2室，實用面積493方呎2房戶，原業主最初叫價548萬（已補地價），有見近月市况持續調整，減價48萬元或約9%、至500萬元，放盤4天即獲承接，實呎10,142元；原業主2013年底在自由市場。以215萬元購入單位，持貨5年多，帳面獲利285萬元或1.3倍。

兆康苑兩房減價9%售500萬

業主減價沽售之際，亦有買家趁機入市。美聯高級營業經理黃家明表示，九龍灣淘大花園I座中層6室，實用面積391方呎2房戶，買家睇樓僅約4小時，即以600萬元承接，實呎15,345元；原業主2008年初以187萬元購入上址，帳面獲利413萬元，單位11年間升值2.2倍。