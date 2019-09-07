迎海．駿岸增折扣 周一售13伙

恒基營業（一）部總經理林達民表示，相信迎海．駿岸與稍後推售的同區新盤，可帶起市場焦點，產生協同效應。

啟岸家壹銷情佳 吸金37億

資料顯示， 恒地營業（一）部分別於今年2月推出主打迷你戶的紅磡啟岸、今年4月推出長沙灣單幢盤家壹；截至昨日，設有551伙的啟岸，已累售492伙，套現29.14億元、平均實呎2.19萬元；設200伙的家壹，亦累售138伙，並套現7.96億元、平均實呎2.16萬元，即兩盤合共套現逾37億元，銷情理想。

至於迎海．駿岸是次以現樓形式推售的13伙，發展商最新上載新修訂版價單可見，包括主要優惠；包括4%稅項折扣、特長300天成交期、贈36個月管理費、五折優惠價購買原價約280萬元的車位等。

匯璽低座單位售價高見4219萬

分5期發展的迎海，由21幢大廈組成，共提供3535伙，由2012年9月開售至今累售3456伙，佔全盤總數的98%，套現總金額323億元。

此外，新地（0016）南昌站匯璽昨日以4219.7萬元沽出一個3房戶，單位為低座海鑽匯8樓A室，實用面積1630方呎，屬3房1套連工作室間隔；同系沙田九肚麗坪路雲端昨日亦推出6伙招標，招標日期由9月10日起，截標日期為10月13日；是次推出招標的6伙，當中4伙屬3房1套、1伙屬4房2套、1伙頂層連天台特色戶。

同時，鷹君（0041）白石角朗濤亦上載新銷售安排，推出111伙於9月10日起招標出售，並於9月20日截止，當中包括兩伙位於2座的頂層連天台複式戶及連花園複式戶。

GRAND MARINI收票超額5倍

另會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI繼續收票，至昨日已累收約1300票，以已開價202伙計，超額逾5倍。