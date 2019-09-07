新地申藍地農地增地積比建2000伙 倘闖關成功 單位量比原方案激增20倍

明報記者 甘潔瑩

城規會文件顯示，新地就屯門藍地紫田村的東北面一幅棕地，申請由「住宅（戊類）」改劃為「住宅（甲類）」地帶。地皮鄰近近年落成入伙的公屋欣田邨，周邊沒有其他新落成私樓，距離西鐵兆康站及輕鐵站稍遠，位置略為「吊腳」。

位處紫田村 距西鐵兆康站稍遠

地盤面積22.9萬方呎（包括1.45萬方呎政府土地），新地計劃以6倍地積比率發展，擬建9幢37層高住宅，涉137.24萬方呎，提供1998伙，單位平均面積約689方呎，預計可容納人口約5395人。

另項目設1幢2層高非住宅物業，作為長者日間護理中心，涉樓面5382方呎；項目預計於2025年落成。

分層單位平均面積689呎

新地早於2014年獲批准上述項目發展，當時發展地積比率1倍，獲准興建13幢分層住宅涉96伙，惟有關發展方案的時限於去年10月屆滿，新地曾就該方案申請延期至2022年，惟遭城規會反對，因政府2017年起就屯門第54區興建公營房屋作研究，而上述項目涉及相關範圍。

發展商亦於今年8月再就上述項目再提申請，維持舊有發展方案，計劃興建96伙，目前尚待城規會審理，意味新地就項目發展作兩手準備；換言之，若上述新提交發展方案獲通過，其單位數目就會大幅增加近20倍，預計今年11月審理。

事實上，新地近年先後就旗下多個項目，申請增加發展密度及縮則，如西貢十四鄉項目，2017年以歷來最大額補地價159億元、每方呎樓面補地價3193元完成換地。其後再向城規會申請修改發展，項目單位總數原由4930伙，縮則並大增93%至9500伙，終於今年1月獲城規會開綠燈。

十四鄉項目單位倍增至9500伙

此外，新地與興勝創建（0896）共同持有的屯門掃管笏多個地段項目（星堤2期），原批出241伙，及後透過申請縮則，以增加單位數目4.5倍至1326伙，亦於今年5月成功闖關。

另新地亦於今年7月，就與置地合作的元朗牛潭尾石湖圍項目，向城規會申請放寬發展密度及縮則，擬建11,292伙分層戶，較2006年獲批建逾300幢洋房。大增逾1萬伙或逾36倍，規模超越新界指標屋苑沙田第一城。