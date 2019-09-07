廉價iPhone XR 上半年全球最暢銷

三星旗艦機無緣十大

至於三星的廉價機型Galaxy A10和A50（售價介乎1000多至2000多港元），則分別排名第2和第3，出貨量分別為1340萬和1200萬，是XR的出貨量一半左右。三星旗艦機Galaxy S10則未能打入十大之列。

小米的紅米6A及紅米Note 7則分別排第5和第6，出貨量均在1000萬部左右。另一打入十大的國產機為Oppo的A5，排名第8，出貨量為970萬部。雖然華為手機的市佔率超過蘋果，是僅次於三星的第二大智能手機製造商，上半年卻沒有一款手機可進入前10名。

IHS Markit分析指出，與Android的智能手機製造商相比，蘋果手機型號相對較少，意味蘋果每款手機較易有更高出貨量。2017年發布的iPhone 8和去年發布的iPhone XS Max也是今年上半年的暢銷智能手機，分別排第4及第9。

（綜合報道）

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