LV擬法國增1500職位

CEO：致力大部分供應鏈留法

伯克是在LV於法國的第16家工廠揭幕典禮宣布這一決定。他表示，即使生產工序只是遷往附近的意大利，也可能令人才和創造力流失。在經濟低迷之際，奢侈品行業仍是法國就業市場的亮點。伯克表示，中國市場對奢侈品的需求依然「特殊」，上季中國消費者助LV母公司LVMH的時裝和皮革製品銷售增長20%。

雖然LV銷售的產品比以往多，但伯克表示，該品牌正採取措施限制對環境的損害。這是奢侈品行業日益關注的領域。生產速度加快，以及緊貼需求趨勢的數據，使該品牌能有效減少積壓的庫存，減少銷毁餘貨。銷毁剩餘貨品是奢侈品牌的普遍做法，以減少貨品減價的壓力。伯克稱，LV品牌的貨品賣出比例全球最高，銷毁的貨品比其他品牌少。

諮詢機構Gartner L2早前公布中國奢侈品指數，列出今年在中國市場數碼化表現最好的10個奢侈品牌，分別為：LV、寶格麗（Bulgari）、卡地亞（Cartier）、GUCCI、萬寶龍（Mont Blanc）、Coach、Tiffany、伯爵（Piaget）、Burberry和周大福。 L2指出，雖然中國經濟增長放慢，但中國消費者仍熱中於購買手袋和運動鞋。

（綜合報道）

[國際金融]