美非農新職下跌 多臨時職 白宮顧問再放鴿 料本月減息預期升溫

市場等待凌晨聯儲局主席鮑威爾，在瑞士就經濟前景發表講話。美股早段窄幅上落。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國多個州的檢察長下周起將分別對facebook及Alphabet子公司Google展開正式的反壟斷調查，為科技巨頭帶來更大的監管壓力。兩者股價早段下滑。

美國上月失業率維持在3.7％，為接近50年低位。8月平均時薪按年增3.2%，高於預期，但較7月低0.1個百分點。分析認為，美國就業市場可能正形成更大的裂縫，可能威脅美國消費者支出，而這正是美國經濟擴張的引擎。隨着中美貿易緊張形勢升溫及環球經濟轉弱影響到美國前景，美國國債孳息率近期大跌，提高了聯儲局減息機會。

利率期貨反映本月減息機率達九成

美國銀行財富管理（U.S. Bank Wealth Management）區域投資總監克拉維茲（Jeff Kravetz）稱，非農數據不算很好，但也算不錯，可望促使聯儲局再次減息。CME Group利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局本月減息0.25厘的概率達九成以上。

美國6至7月的非農職位，合共向下修訂了兩萬個，使過去3個月的非農職位平均增長降至15.6萬個，遠低於每月增長19萬個的8年均值。就業數據顯示，美國經濟動力似乎減慢，但勞動力市場仍穩固。8月勞動參與率升至63.2％，按月升0.2個百分點。

歐GDP終值增幅按季放緩

有迹象顯示，環球增長有所放緩。由於德國第二季經濟萎縮，歐元區次季增長速度減半。昨公布的歐元區次季GDP終值，按季僅增長0.2%，增幅較首季低0.2個百分點，符合前值及市場預期，反映歐元區在英國脫歐及貿易戰的不確定因素下，增長前景黯淡。

日或再寬鬆 防圓匯急升

日本央行行長黑田東彥昨表示，海外經濟風險正上升，將負利率進一步下調是央行的政策選項之一。他又表示，期限為20或30年的超長期日本國債孳息率「下降得有點過多」，因長期孳息率下降，壽險公司和養老基金的投資回報率大幅下滑，可能損害消費者情緒。市場猜測，日本央行可能最快本月放鬆政策，以防聯儲局和歐洲央行預期中的寬鬆行動，導致日圓急升。

（綜合報道）

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