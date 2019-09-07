彭博：平保壹賬通擬申星虛銀牌

金融壹賬通回應彭博查詢表示，新加坡開放虛擬銀行方面的空間，為常規業務的一部分，金融壹賬通會接觸對虛擬銀行方案有興趣的機構。該行留意到新虛擬銀行業務領域會有大量機會，可接觸以往未能提供服務的部分。

港交所平保探討金融科技合作

金融壹賬通今年5月獲得香港金管局的虛擬銀行牌照，當時預期可在6至9個月內推出，平保首席財務官姚波上月表示，目前仍在籌備中，希望盡快推出。此前平保已為金管局的區塊鏈貿易融資平台提供技術支援，平台於去年9月推出。

此外，港交所（0388）昨日宣布與平保簽訂合作備忘錄，探討雙方在金融科技及數據分析合作的可能，包括各資產類別的金融科技解決方案，以及數據及人工智能技術應用，以支援內地、香港及國際市場之互聯互通。港交所表示，擁抱科技是現時戰略規劃的三大基石之一，該行會善用科技，與科技龍頭建立合作伙伴關係，革新其核心業務，拓展新機遇。