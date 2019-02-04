數碼通ARPU跌4% 末期息減9%

收入倒退純利微升 盼明年中推5G

葉安娜表示，目標明年中正式推出5G商用服務，但前提是5G頻譜及電訊設備要準備就緒。葉安娜重申，公司一定會參與3.5Ghz的5G頻譜，但基於策略及法律考慮，不會透露競投金額。

數碼通上個財年收入下跌16%至84.15億元，純利增3%至6.32億元，派末期息21仙，按年減少8.7%。

集團手機及配件銷售下跌23%至37.81億元，陳啟龍解釋，是受到旗艦手機的需求下降，用戶手機更換周期延長所致。問及來年旗艦手機需求會否繼續下降，陳啟龍表示，手機銷售表現受經濟宏觀因素、手機本身吸引力等因素應響，故難以作出估計。

數碼通服務收入下跌8%至46.34億元，集團解釋，由於實施新會計準則，部分「買機上台」計劃的收入會調入手機及配件銷售，若與先前會計基準比較，服務收入仍維持穩定。陳啟龍透露，集團數碼品牌自由鳥帶動下，整體客戶人數增長約7%，而自由鳥的ARPU較一般計劃「低少少」，但整體收入正面。