生科股首遭狙擊 百濟神州被指造數

收跌9.2% 被指近六成銷售作假

百濟神州昨日早段急跌逾8%，在下午3時發澄清公告後更愈跌愈深，收市跌9.2%，報77.5元，曾低見76.05元或12.2%，成交達1958萬元。翻查資料，百濟神州早前一段長時間未見沽空盤，至近日才有所上升，昨日錄得2.6萬股沽空，亦僅佔成交比例約一成。

JCAP報告指控，有明確證據顯示百濟神州偽造銷售，以游說投資者其可以在中國開發一個成功的平台，並懷疑管理層盜用公司研發及資金的預算。

管理層游說投資後賣股

報告又提到，百濟神州不斷向投資者稱今次是他們千載難逢的黃金機會可參與中國本土生物技術公司的另一輪資本投資。其後管理層看準機會，出售了3.22億美元的股票，當中創辦人更佔1.89億美元。

此外，百濟神州擁3個生產設施，令公司自2016年其資產淨值因而增加了1.57億美元，另有約3億美元資本額度，並在無製造藥物下已支付第四個生產設施的2500萬美元資本開支。JCAP認為，在內地這樣一個受到高度監管和腐敗的環境中，這種似乎並不理性的資本支出水平已達「紅旗警號」。

同時，JCAP指出在廣泛訪談及稅務部有關百濟神州的審查中，公司自2017年第四季度開始接手新基公司（Celgene）藥物在中國的銷售後，揑造超過1.54億美元的收入，將業務誇大了133%。

JCAP又稱，百濟神州的研發人員屬全球最貴，其中國內地的員工成本比其認為的高出約6500萬美元等。另外報告提到，公司於2018年進行一次可疑的房地產交易，以3800萬美元收購了一幢原已簽下10年租約、在北京的大廈，與當地比較，作價最少高出1000萬美元。

百濟神州批報告失實

百濟神州在昨午市中段發澄清，指沽空報告失實、毫無依據且誤導，旨在對公司股價造成負面影響，從而滿足沽空機構的私利，報告中的指控為公然作假。