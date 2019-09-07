李小加：停市因後備系統同有問題 昨復市成交回升 證監會：正跟進

明報記者 馬迪帆

暫用舊版軟件 停部分功能

雖然有個別功能暫時停用，但多間券商指出，期貨市場已回復正常運作，據港交所資料，昨日日市時段9月份期指成交約16.13萬張（見圖），相比前日日市只有1.9萬張，交投已恢復正常水平。李小加稱，港交所會暫時使用舊版軟件，有小部分功能暫時無法使用，但不影響市場交易（見另稿）。至於前日同時出現披露易網站內容無法顯示，李小加則確認是受到外界分散式阻斷服務（DDos）攻擊。

確認披露易網站遭DDos攻擊

對於前日交易所先指有線路連接不穩，深夜又再聲明是供應商軟件問題，有人質疑港交所對事故無應急計劃。李小加為事件解畫稱，港交所在開市時根據系統徵狀，首先認為是接入問題，在逐一試錯下才發現是系統問題。他又補充，港交所有後備系統，但後備系統同樣存在該「bug」，發現故障後亦有啟動故障轉移（failover），但亦未有幫助。

事實上，今年8月倫交所亦遭遇「軟件技術問題」，部分股票及指數開市時無法交易，令投資者大為緊張，但事故1小時40分後就已處理完畢，較港交所此次事件所用時間遠為短。

至於港交所前日在發現問題後，未有第一時間停市，導致投資者交易混亂，李小加回應稱，不能有一點問題就停市，因為決定會影響所有交易者，交易所會盡量維持開市。他又補充，沒有人會對停市感到開心，但一旦投資者了解到背後原因，相信他們依然會對香港市場有信心。

證監會發言人則表示，正與交易所跟進事故，找出原因和解決辦法，不便透露有否收到對港交所的投訴。

稱核心系統如城牆 外部難攻擊

此前坊間有人懷疑交易系統遭黑客攻擊，李小加表示，交易所核心交易系統的私人網絡有如城牆，由外部進行攻擊十分困難，但披露易網站則較易受攻擊。

據本報記者測試，至昨晚夜間，披露易網站依然加載緩慢，但港交所無回應是否仍遭受攻擊。