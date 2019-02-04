花旗再調低今明兩年港GDP預測

花旗已是第4次下調本港今年GDP增長預測，並在上月連環下調預測，包括在8月初由2.1%下調至1.5%，在8月中再由1.5%降至0.9%，是次再進一步下調至0.6%。

籲港府更果斷解決問題

報告指出，本港7月零售業數據為3年來最差表現，料8月仍可能繼續惡化，相信政府需要採取更果斷的行動來解決根深柢固的社會和經濟問題。

同時，反修例示威活動受災股之一的莎莎（0178）亦遭該行下調盈利預測。花旗認為由於本港社會活動影響擴大，莎莎虧損風險隱現，維持對莎莎的「沽售」評級。

一個月三度降今年GDP預測

花旗估計，莎莎港澳8月同店銷售較去年同期下跌逾30%，較7月約20%的跌幅擴大，存貨清理將令毛利率承壓，將莎莎2020至2022財政年度淨利潤預測分別下調53%、31%及26%，以反映銷售和毛利率預期的下調。若莎莎銷售和毛利率持續下降，料公司店舖租金要降低20%才能達到盈虧平衡。

莎莎純利預測劈半 維持「沽售」評級

莎莎一向豪派息，但花旗報告提到，由於莎莎盈利及現金流面臨困難，派息前景變得不確定，維持「沽售」評級，目標價下調12.2%，至1.51元。

經過近月股價低谷後，莎莎昨升3.43%，報1.81元，曾高見1.83元，全日成交額2647萬元。