獲利盤湧現 夜期彈升掉頭跌

分析：現水平充分反映降準

渣打財富管理投資策略主管梁振輝表示，本周中央領導人多次提到要寬鬆，市場亦已累積一定升幅，降準沒有令市場感到驚喜，而今次降準幅度為0.5厘，雖然同時實行全面與定向降準，投資者覺得是「最低消費」而已。同時，由於定向降準分階段在10月及11月才實施，他質疑這對今年下半年的經濟增長幫助不大，因此預料下周獲利盤將湧現沽貨。對A股而言，獲利盤將較快獲得消化，相反港股同時受制於本地因素，形勢將跑輸A股。

恒指昨日早段最多升275點，其後升幅一度收窄至48點，收市報26,690點，升175點，國指升46點至10,430點，全日成交999億元。

日間恒指曾漲275點 收升175點

受惠中美氣氛緩和，與貿戰相關的申洲（2313）升3%，是表現最好的恒指成分股，萬洲（0288）升2.3%。手機設備股繼續發威，瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別升2.9%及2.7%。瑞聲是全周表現最好的藍籌股，累升18.73%，萬洲亦累升一成。恒指全周累升966點或3.76%，是6月底以來表現最好的一周。

恒指季檢在昨日收市後生效，友邦（1299）在「U盤」被推高，收市倒升1.5%。5G概念股落鑊，中興通訊（0763）升8.5%。中國燃氣（0384）有主要股東沽貨，昨日跌7%。

成分股季檢生效 友邦U盤倒升

上證綜指本周挑戰3000點大關，昨日升0.46%至2999點，全周累升3.93%，跑贏恒指。外資加速流入A股，單計本周，滬深股通淨買入A股金額達280億元人民幣。