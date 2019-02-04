拆局：市場預期下一步減MLF利率

下調MLF利率 LPR才有再降空間

摩根資產管理環球市場策略師朱超平在報告中指出，人行傾向為實體經濟降低融資成本，近期便嘗試建立市場導向的貸款利率形成機制（LPR），但首次實施LPR後商業銀行的貸款基準並不算低，銀行仍依賴較高成本的MLF利率（1年期3.3厘和5年期4.5厘）（圖1）作為向外放貸的資金來源。降準有助降低銀行融資成本，釋出長期資金，銀行將會有較大動力及信心向中小企借貸。

事實上，由LPR定價的貸款利率之中，當銀行資金成本沒有明顯下調時，LPR的風險溢價便很難在短期內進一步降低，因此要減少銀行資金成本，一邊要以降準去替換高成本資金，減輕銀行負債壓力，另一邊就是透過下調MLF操作利率，令LPR在同樣風險溢價之下也能降低。

人行在解釋今次降準時也明言，今次降準有效增加金融機構支持實體經濟的資金來源，還降低銀行資金成本每年約150億元人民幣，通過銀行傳導，將可以降低貸款實際利率。

另外有分析指出，有兩類金融機構的資金壓力很大，一類是非銀行金融機構，另一類是中小型的商業銀行，特別是城商行，而今次「雙降準」後，城商行的存款準備金率（RRR）逼近歷史低位（圖2）。