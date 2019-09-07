人行分階段「雙降準」 放水近萬億 城商行額外下調1百分點 加強支援小微企

明報記者 陳子凌

放水規模去年以來最大

是次人行同時執行全面降準與定向降準。其中9月16日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不包括財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司，因這類金融機構的法定準備金率為6%，水平已較低。預計全面降準可釋放8000億元流動性。

此外，為增加對中小企的支持，人行再額外對僅在省級內經營的城商行定向下調存準金率1個百分點，分別於10月15日和11月15日分兩階段執行，每次下調0.5個百分點，合共釋放1000億元流動性。降準後，大型銀行的存準金率將降至13%，中小銀行降至11%。城商行和鄉鎮銀行更低至10%和7.5%。

人行否認「大水漫灌」

對比最近幾次的降準，由於今年初的全面降準雖釋放1.5萬億元，但當中7000億元用作對冲到期中期借貸便利（MLF）及逆回購，實際釋放長期流動性僅8000億元，故今次合共釋放9000億元，規模是去年以來最大。但人行強調，今次降準與9月稅期形成對冲，而定向降準分兩次實施，有利穩妥有序釋放資金，因此並非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。

分析：預計12月要再全面降準一次

華泰證券宏觀分析師李超認為，全面降準標誌穩健中性貨幣政策轉向穩健略寬鬆，隨着穩增長與穩就業的壓力提升，顯示貨幣政策的關注重點開始撤換。不過德銀中國首席經濟學家周浩表示，市場預期中國將推出更多穩增長政策，但這不意味銀根會進一步放鬆，事實上內地近期大力收緊房地產融資，因此此次降準仍然更著重降低製造業融資成本，尤其是定向降準，意在精準扶持中小企融資。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，早前的貨幣政策未能扭轉市場流動性緊絀問題，預計12月可能要再全面及定向降準一次。他稱，現時的貨幣政策未能有效地將資金從銀行傳導至企業身上，數次降準都未能令銀行間借貸成本明顯下降，若降準仍未能處理問題，內地或減息。