筲箕灣道地舖叫租減兩成至12萬

壹號廣場單位呎租挫20%

中原(工商舖)商舖部副分區營業董事陳凱表示，有關物業為筲箕灣道251至261號地下C及D號舖，總面積約2344方呎，最新意向月租約12萬元，平均呎租約51元，租客亦可承租單一舖位，意向月租各約6萬元。

據知，業主早前以月租約15萬元放租，是次將意向租金下調約兩成，業主同時以約6000萬元放售項目。

寫字樓方面，市場消息指，中環擺花街壹號廣場低層01至02室，面積約1910方呎，新近以月租6.1萬元租出，呎租約32元；據了解，該廈去年呎租一般超過40元水平，即現時成交呎價低約兩成。

恒地紅磡物業下周強拍

另仲量聯行表示，由恒地（0012）持有大部分業權的紅磡黃埔街1、1A、3、5、7、7A、9、9A、11、11A、 11B、11C、15、15A、17、17A、19、21、21A、21B和21C號物業，以及必嘉街80、82、84和86號物業，將於下周二早上進行強拍，底價為21.37億元；物業地盤總面積約19,725方呎，預計重建後的總樓面面約17.75萬方呎。