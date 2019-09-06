太古城開齋 兩房放盤一日1280萬沽

太古城向來有「樓市探熱針」之稱，中原區域營業董事張光耀表示，太古城恒天閣高層A室，實用面積584方呎，屬2房間隔，原業主周三首日放盤，昨天即獲承接，以1280萬元成交，實呎21,917元；原業主於2001年12月以250萬元購入，持貨18年，帳面獲利1030萬元或逾4倍。

另元朗7月21日發生白衣人無差別襲擊事件後，區內成交量偏低，9月至今暫錄約6宗二手私宅成交，其中映御佔兩宗。

映御兩房638萬沽 3年升值17%

中原副區域營業經理王勤學表示，上述映御1座低層D室，實用面積488方呎，屬2房間隔，原業主叫價650萬元放售，經議價後減價12萬元或1.8%，昨日以638萬元售出，實呎13,074元；原業主2016年9月以547.2萬元購入單位，持貨滿3年，額印期屆滿，帳面賺90.8萬元或17%。

土地註冊處資料顯示，北角老牌豪宅金龍臺乘龍閣高層B室，實用面積1216方呎，屬3房1套間隔，上月以3050萬元售出，實呎25,082元，呎價創屋苑新高，登記買家為前香港滑浪風帆運動員、「風之后」李麗珊的丈夫黃德森；黃德森今次入市，須付樓價15%辣稅，即涉457萬元。據悉，黃德森及李麗珊共同持有的同座高層C室，實用面積1081方呎，屬3房間隔，正以約2690萬元放售，若售出後將可獲退稅。至於上述沽出乘龍閣單位的原業主，於2014年以2573萬元購入，帳面獲利477萬元或18%。

黃德森3050萬購北角老牌豪宅

另灣仔囍滙新錄特色戶以月租10萬元租出，租金創屋苑新高。市場消息指，囍滙2座頂層D室，實用面積1312方呎，屬3房連儲物房間隔、連1226方呎天台，原業主月租叫價為12萬元，經雙方議價後，終以10萬元獲租客承租，實用呎租76元，相關月租創屋苑新高；以業主今年5月以6947萬元購入價計，享租金回報率1.7厘。