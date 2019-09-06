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待批樓花7695伙兩年新低

【明報專訊】近月地產市况不穩，據地政總署最新資料，8月沒有新住宅樓盤入紙申請預售樓花同意書，為去年10月以來首見；扣除上月已批出預售的5個樓盤涉及2290伙，至8月底待批預售樓花的新盤單位，按月大減23%至7695伙，數字為2017年8月、即兩年以來最少。

尚．珒溋山水盈獲批預售

地政總署公布，署方於8月批出5份預售樓花同意書，共涉2290個單位，按月增加1.5倍，並創9個月新高。除了已於8月底發售的會德豐（0020）將軍澳日出康城9A期MARINI、以及現正收票的9B期GRAND MARINI外，內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）首度在香港合作發展的東九龍啟德尚．珒溋已批預售，項目涉667伙，預計2021年11月落成。

路勁基建（1098）旗下元朗錦田凹頭山水盈，同於8月批出預售樓花，項目提供331伙，預計2021年3月落成。另8月同獲預售的新盤亦包括有利及市建局合作的大角嘴利．晴灣23，樓盤涉142伙，預計2021年6月落成。

上月無新盤入紙申預售

雖然上月批出預售樓花數字增加，但資料顯示，上月並無樓盤入紙申請預售。美聯資料顯示，上一次錄得「零」預售申請為去年10月，而今年首8個月新申請預售樓花合共7320個單位，較去年同期14,026伙大幅減少約47.8%。

首8個月新申預售樓花涉7320伙

值得一提的是，至8月底，待批滾存待售樓花為7695伙（涉21個樓盤），較7月底錄得的9979伙按月減少23%，亦是2017年8月以來最少，當時待批預售單位為7339伙。美聯首席分析師劉嘉輝表示，雖然8月未有新申請預售樓花項目，滾存待批樓花數目亦減少，但實際上仍有近7700個單位待批。觀乎近期情况，不少項目「一批即推」，相信隨着上述待批單位陸續獲批後，就會推出應市。

相關字詞﹕利．晴灣23 山水盈 尚‧珒溋 預售樓花同意書 地政總署

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