匯璽III首推不少於235伙

新地副董事總經理雷霆昨日被問及特區政府撤回修訂《逃犯條例》，他表示關於近期的社會事件，集團及地產建設商會已回應，故沒有補充，但對政府撤回修例決定表示歡迎，冀社會能盡快回復平靜。雷續稱，匯璽III首批推售單位將不少於235個單位，當中九成為2房或以下細單位，並以1房為主。

匯璽III昨日再開放3個現樓單位，為8座48樓E、F及H室，其中E室為267方呎開放式戶，是項目最細戶型。新地代理副總經理唐錦江表示，由於匯璽III不少地方仍在施工，為確保現場人士的安全及因應地盤保安要求，故安裝閉路電視。

另會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI繼續收票，據悉至昨日累收逾1200票，超額認購5倍。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，項目已公布202伙價單，集團會按收票情况決定加推數目及首輪開售時間。發展商聯同利嘉閣按揭代理、以及香港置業聯同經絡按揭轉介，為樓價提供按揭優惠，全期息率為H加1.23厘，鎖息上限2.375厘，另設現金回贈2.1%。

另MARINI昨晚突擊加推146伙單位，維持最高21.5%直減折扣，整批折實平均呎價16,635元，一房單位折實售價572.8萬元起。

迎海．駿岸新增4%稅項折扣

此外，恒地（0012）馬鞍山迎海．駿岸更新價單，除原有付款優惠外，發展商新增樓價4%印花稅折扣優惠；另買家選購車位的折扣，則由「八折」調整至「半價」（原定價為266萬至273萬元），項目將於下周一發售13個單位。