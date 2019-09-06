中信泰富雙管齊下增港土儲 指換樓客群大 近日社會紛爭不影響後市

明報記者 林可為

屬內地龍頭企業的中信泰富，在本港地產市場的發展策略向來是貴精不貴多，撇除峻源，集團之前在港推出的住宅樓盤要追溯至2017年推出的何文田KADOORIA，以及2003年推出的港島南區南源。

新供應追不上實際需求

關潔瑩表示，雖然社會氣氛持續緊張，但相信只屬短暫，而市場積聚的換樓需求龐大，新單位供應量又遠追不上實際需求，所以集團長遠仍看好後市。事實上，運輸及房屋局數據顯示，今年上半年私宅落成量、施工量，分別只有5700伙和4000伙。她強調，集團會積極拓展在本港的地產發展業務，未來將透過私人併購和競投官地，雙管齊下增加土地儲備以作新發展。

至於峻源銷售部署，預計日內上載銷售安排，料中秋節前後進行首輪銷售；對首批單位折實平均呎價1.59萬元略低於同區二手呎價，關潔瑩重申，峻源稍後加推的單位將有一定提價空間。

峻源與中信泰富同系兩年前開售的何文田KADOORIA，最顯著不同的是，項目所處的馬鞍山落禾沙以自然風光作賣點，前臨吐露港、赤門海峽和船灣淡水湖；關潔瑩表示，峻源主打3房、4房大單位，除了看中換樓客市場外，單位開大則，可融匯馬鞍山的海景和山景，令屋苑更配合周邊自然環境。

提供148個單位的峻源，由3座大廈組成，採一字排開的佈局，除大部分單位可享海景外，當中約六成單位兼享山景。

「峻源如開細則 是暴殄天物」

王董建築師事務所負責峻源的樓盤設計，該公司董事總經理劉汝濤表示，峻源地盤由東至西、呈長方形佈局，周邊擁有自然景觀，有條件打造成低密度豪宅，並笑言：「如果單位開細則，就是暴殄天物。」劉汝濤表示，單位裝設多幅落地玻璃窗，讓住戶在大廳、睡房均可飽覽吐露港一帶海景，同時亦可讓室內引進更多天然光線。

預計中秋節前後開售

此外，部分單位的客、飯廳裝有對流窗戶，住戶可同時觀賞屋苑背後的山巒景致，再配合各單位3.28至3.5米（約11呎至11呎5吋）的樓層高度，令室內更加通爽外，亦合乎環保理念。