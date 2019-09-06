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倫敦西部賓福特 樓價低水回報較高 屬TW8區大企集中地 吸年輕人口

【明報專訊】當一個城市急速發展，市中心已變得一地難求時，向外擴張便成為重要發展方向，作為國際大都會的倫敦不例外。對比倫敦市中心樓價高昂，入場門檻較高，英國發展商Ballymore銷售總監Jenny Steen相信，隨着位於市內西部的賓福特（Brentford）重建項目推出，樓價可望加快增長，而且本身樓價明顯低於西區以至整個倫敦平均水平，也使其租金回報高於倫敦中心區。

賓福特位處泰晤士河和大運河交匯處，距離希斯路機場較近，只需約半小時內車程，但離金融中心倫敦城則要45分鐘路程。該地有火車連接，可於半小時抵達市區滑鐵盧站，但火車相對地鐵除了班次會較疏落外，延誤機會亦較高。

待重建發展 樓價有望追落後

按照郵政編碼，賓福特屬於TW8地區，由於交通方便，故一直為各大公司總部的所在地，包括英國媒體公司SKY、大藥廠葛蘭素史克，近年公司設立總部數量也急增。Jenny相信，隨着更多企業總部進駐，勢將吸引更多年輕人口流入賓福特，又指本身都有不少在倫敦市中心上班的人，也會住在西部地區。

然而，在過去12個月內，賓福特的樓價也是西區之中偏低，是因為尚未經過發展，而Jenny相信該地樓價增長始終會後來居上。對比同期TW8地區平均樓價為43.9萬鎊（約420萬港元），整個大倫敦則為50萬鎊（約481萬港元），更遠低倫敦市中心區；加上本身租住需求強勁，也使其平均租金回報可達到約4厘，較中心區的1至2厘為低，同時樓價升幅也不低。

按地區劃分的話，賓福特位處豪恩斯洛市（Hounslow），整區長年的平均單位供應都不足千伙，但人口需求卻在不斷增長，而該區議會規劃未來10年每年要建2182個單位來滿足需求，估計未來數年供應將增加至年均2000伙以上。

未來新供應之一，為當地地產商Ballymore將推出的市區重建計劃The Brentford Project，佔地達4.79公頃，合共有876伙單位。而項目第一期有3棟大樓，戶型有開放式、1至3房，面積由431至1346方呎，入場費由36.95萬鎊起（約369萬港元），共317伙將於今個周末於本港推售。

港推售新盤入場費370萬

英國脫歐形勢為投資者於當地置業的一大考慮，英國新任首相約翰遜本提早結束今屆國會會期，意圖以非常手段如期脫歐的如意算盤打不響，國會掌控議事決定權，也否決了提前大選的動議，使最終英國能否在原先10月底限期前脫歐尚存疑問。

萊坊倫敦住宅研究部主管Tom Bill指出，政治不明朗素導致傳統中心區豪宅市場成交較為波動，如在3至5月時成交曾按年上升，但6月在前首相文翠珊宣布辭職後，又顯著下跌。其實倫敦樓的需求仍強勁，供應仍短缺，只礙於政局未明，使地產商推盤步伐較猶豫，第二季的市中心豪宅新盤便按年大減21.7%。

Jenny則認為，倫敦法冶系統、文化、建築以至經濟等特點，不會因為脫歐轉變，加上一直為全球海外留學的熱門地，這也是樓市重要需求之一；萊坊數據顯示，去年倫敦香港留學生數目創新高，而整體在英國的海外留學生亦增近6%。。她指脫歐不明朗因素，的確會令投資者變得謹慎，但認為良好項目仍會有需求。她認為現時是良好買入時機，隨着英鎊顯著貶值，增加了海外買家的購買力，可於3年內先收租，再作決定是否轉售。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]

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