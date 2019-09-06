湯文亮：林鄭何不參考 官渡之戰？

曹操既往不咎 放過通敵將士

如果林鄭熟讀三國，就會知道仍然有半招可用，她可以考慮曹操在官渡之戰所用的策略，或者會令勇武派不再勇武。當日，曹操在官渡以7萬之師對壘袁紹70萬大軍，曹操的軍隊是雜牌軍，袁紹則兵多將廣，理論上冇得打，但袁紹用人不當，被曹操燒糧倉，70萬大軍如果冇糧就會生亂，結果曹操打敗袁紹，在曹操擊敗袁紹之後，他首先做了一件事，就是將手下謀臣將士在開戰前與袁紹的往來書信全部燒掉，表示既往不咎，並且話以當時形勢投降袁紹亦是人之常情。其實，將士亦知道曹操早已睇過有關書信，只不過是放他們一條生路。

樓可不買就不買 可不賣就不賣

在「8•31」當夜，太子站的示威行動中，有一名被拘捕的示威者是通緝犯，涉嫌參與七一當晚衝擊立法會大樓，由此可見，應該有不少曾經參與暴力示威的人仍未被捕，他們現在別無他法，唯有繼續參加暴力示威，直至政府撤消對所有暴力示威者的控告。所以，林鄭可以考慮，已經被拘捕的疑犯，她的確沒有辦法，但如果示威者停止暴力示威，政府是不會再拘捕任何示威者，這與曹操燒了手上謀臣將士寫給袁紹的書信一樣，令到還未被拘捕的示威者不敢再暴力示威，這個方法林鄭或者有能力做到。

友人話我近期很少寫地產文章，事實上我不是不想寫，而是在暴力示威活動未解決前，樓市隨時會有180度轉變，我在樓市對大家的建議就是現在可以不買就不買，待形勢稍為明朗才考慮，至於是否要賣樓，我的建議是可以不賣就不賣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]