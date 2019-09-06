譚新強：誠意邀請特首出席慶祝「真•撤回」宴

表面答案當然是政府終於體會到單靠拖延、武力鎮壓，甚至所謂「派糖」，都不會成功停止所有動亂，所以嘗試釋出善意，答應示威者部分訴求。如果這就是真正理由，更令人極度懷疑和擔心政府的能力。雖然林鄭從6月中已多番在公開場合和洩漏錄音中承認犯下嚴重錯誤，但似乎仍未汲取絲毫教訓，所以一直堅拒「真·撤回」。她的「語言偽術」，甚麼「壽終正寢」、The bill is dead等廢話，不止浪費了3個月的寶貴時間，更當然直接激發本來尚算和平的示威遊行，變質成為一場暴力的逆權運動。社會上出現各種令人痛心的暴力行為（當然仍需負上刑責），令到社會嚴重撕裂、極度不穩定、挑戰法治、針對警察、嚴重傷害香港國際形象，亦令中美關係更複雜化。如果林鄭在6月初就從善如流，不作無謂之爭，直接答應撤回，那麼香港極可能可以逃過這場無聊的浩劫。

林鄭語言偽術浪費寶貴3個月

有些人的想法比較玄，認為政府早看穿整個局勢，但認為「要來的，一定遲早都會來」，所以一直拖延，拒絕撤回。意思是不撤回是個故意的決定，蓄意激發社運，目的是看清楚反對派憎恨政府的程度、人數、分類、「底牌」和真正訴求等。我認為此解釋極度牽強，如果是真，更令人心寒，政府的愚蠢程度已超越常人的想像。此說法有如治療癌病和愛滋等病症，既然沒有根治的方法，所以即使可用各種藥物來控制病情，也故意不用，就讓病情自由惡化，然後再算吧！這個說法當然非常荒謬，因為如故意讓病情惡化，可甚至爆發出其他併發症，到時病入膏肓，恐怕病人已救不過來了。

除了這個解釋，坊間亦流傳其他各種理論，包括為即將來臨的國慶粉飾太平、企圖防止美國國會通過制裁中國的《Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019》（《香港人權及民主法案》）等。有人甚至指出前天特首林鄭的演說，表情和聲音都極不自然，有點AI（人工智能）加CGI（電腦合成影像）的味道，懷疑用了類似近日火爆換臉App—ZAO的技術！

我無意逐一探討每個陰謀論的可信性，我較有興趣研究這次撤回對未來局勢發展的影響。首先最肯定的是整件由修例引發出來的危機，解決方法必須是一個可行，且能穿越2047年的政治方案。但正如我早前分析，基於各種考慮，相信在短期內難推出一個全面政改方案。

基本法行「同股不同權」 每票權重天淵之別

讓我再指出現行一國兩制的一些荒謬地方，亦因此極難令北京放心用現存條件「續約」。先看特首的英文名稱Chief Executive（首席執行官），極不尋常，全世界城市都未見過，企業就當然常見。這名稱已說明本來的構思是把香港打造成一家MNC，類似Muti-National Corporation，改一個字，是一個Multi-National City！只有MNC，才會容許海外「股東」或「持份者」，在股東大會或立法會選舉中投票，甚至讓外國人參選立法會議員。《基本法》甚至要求終審庭必須有最少兩位來自英聯邦國家的外籍法官。最荒謬的是《基本法》竟遠遠走在港交所前面，老早已有「同股不同權」機制！外傭0票，住滿7年的其他外國人和普通香港市民則有1票，本來律師、會計師或大老闆就有兩票。即使到了曾蔭權年代的政改後，外傭繼續0票，普通香港人及外籍人士都有兩票，包括超級區議會，但這些議席是由幾十萬人選出來，跟功能組別的議席，只由數百人甚至只幾十人選出來，每票的權重仍有天淵之別。

所以我認為任何政改，尤其關乎2047年以後的制度，即使保留某形式的一國兩制，都必須解決這些殖民地年代遺留下來的畸形現象。不要以為這是小事，即使不談機制，只談投票資格，其實已關乎可能高達200萬或更多人的投票權，足以影響任何選舉結果。

外傭無居港權 待遇遜十九世紀賣豬仔

外傭人數高達40萬，已佔香港人口5%至6%，不少已在港工作超過7年。我家的其中一位，已服務超過20年，她極想留在香港長居，但奈何法律不賦予居港權，未來當她離職時，仍必須回去菲律賓，這公平嗎？法律權利上，她們面對的待遇，甚至比19世紀中國人「賣豬仔」到美加的華工血淚史更差。他們當年被徵收「人頭稅」，亦不許把太太帶過去，但最少老來可留低，最後法律改變，仍可家庭團聚。

反過來，其他行業的外國人，為數約20萬，即使在各駐港領使館工作的外國人，只要住滿7年，都有永久居留和投票權。這權利應該也是全球獨一無二的，從來未聽過任何國籍的expat（駐外人員），在紐約、倫敦、東京、悉尼等地方有投票權。這畸形特權又公平嗎？合理嗎？

另外擁有加、澳、紐、美、英和其他國籍的香港人，約有100萬，他們又應否繼續有投票權呢？又要否考慮雙重國籍問題呢？

除此，還有BNO護照持有者，又該如果處理呢？1997年回歸時，最高峰時有340萬人，後來發現特區護照更好用，數目就跌至50萬，近日因動亂問題，開始回升。如動盪不停，這數目可輕易反彈至100多萬，因為這是最便宜的半份「移民保險」，雖然1997年後出世的年輕人沒有資格。賭的是雖然當年英國羞恥地沒有賦予所有香港人居英權，但在緊急時刻，即使只持有BNO的香港人抵達英國，6個月到期時，他們會否真的把港人遣返？同樣問題，BNO持有者的投票權又如何？

微調831框架 先改革立會選舉最務實

我沒有最理想答案，但先了解事情的關鍵在那裏，是必須的第一步。我認為最務實的做法是先嘗試改革明年將舉行、爭議較少的立法會選舉的制度，甚至可能暫不需要考慮2047年的期限問題，但可能需要中央稍為修改831框架，容許先修改立法會選舉方法。首先逐步增加民主代表性，譬如考慮取消或最少減少功能組別的議席數目。得到的成果將較實際和有效。如林鄭不辭職（當然是個big if），但正常下一屆特首選舉將在2022年，尚有一點時間，可再深入思考一會，才再正式討論如何普選特首。

但最要小心的是少數示威者的更極端目的，並非民主普選，而是接近無政府的長期混亂，使香港繼續沉淪！沒辦法，對付這批極端份子的手段必須強硬，必須拒絕接受這歪理，不可猶豫，不可妥協，不可茍且，必須糾正這種思想，每個香港人都有責任！

對付極端示威者手段必須強硬

大家較關心的是在短期內，這次撤回，會否有助把局勢降溫，還是反而鼓勵反對行動變得更激烈。我沒有答案，需要繼續觀察未來數天、數周的事態發展。但肯定的是，即使短期內社會逐漸稍為平靜下來，但社會的「病」仍未根治，必將復發。

全球傳媒和市場都是ADD（Attention Deficit Disorder）病患者，近日焦點已逐漸離開香港，不是完全忘記，因為這仍是一隻較新的「黑天鵝」。但近日亦要關注亞馬遜雨林大火災，和愈演愈烈的英國脫歐危機，和沒完沒了的中美貿易衝突，這些事的起因都與去全球一體化，有極密切關係。

約翰遜只上台數周，英國已墮入憲政危機。今周多名保守黨議員倒戈相向，投票支持向歐盟申請Brexit再延期至1月底，令到保守黨政府失去大多數執政地位，連約翰遜企圖解散國會，在10月15日舉行提前大選（snap election）的動議都未獲通過。短期內，市場對硬脫歐（No Deal Brexit）的憂慮稍獲紓緩，英鎊有所反彈，美元指數DXY回落至99以下，所以全球股市出現反彈（香港情况也有點幫助）。

但最後Brexit如何收科，誰都沒有答案。在約翰遜領導下，硬脫歐仍是一個非常實在的可能，但國會已頗成功奪權，所以延期而最後達到某種Brexit協議的機會亦不低。本來支持Brexit的工黨，現在竟然接近180度轉變，支持再度公投，如出現，戲劇性逆轉為Bremain（留歐）的機會很大！

脫歐拖延看似壞事 實非如此

眨眼間，Brexit已拖了3年，沒完沒了，看似不好，但其實對大部分英國人來說，拖延未必是壞事。貿易上既有繼續留歐的好處，貨幣上英鎊貶值，對消費不好，但對刺激出口和旅遊業，挺有幫助。但同時在Brexit的威脅底下，相信近年較少來自土耳其和東歐等地的移民會選擇搬去英國！雖不可持久，但最少暫可達到兩全其美效果！

Brexit是場充滿悲哀、瘋狂和諷刺的鬧劇，已拍成電影《Brexit: The Uncivil War》，由班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）扮演甘明斯（Dominic Cummings），脫歐運動Vote Leave的Campaign Director（運動主任）。經過甘明斯的非正統民調，發現英國人的共同憂慮是Loss of Control（失控予歐盟），而最大的共同恐懼竟是土耳其加入歐盟。他就精準利用這恐懼忽悠國民，恐嚇英國人如土耳其加入歐盟，將有多達7000萬土耳其人搬到英國！但整個土耳其人口才不過8000多萬，此說何其荒謬！

但無論如何，甘明斯等人非常成功地把這個排外想法灌輸入英國人腦海中。到後來，連約翰遜都加入了Vote Leave陣營。最後在公投中，Brexit以52%對48%，輕微勝出。3年後的今天，約翰遜成為了首相，他亦委任了甘明斯成為政府特別顧問。

製造共同恐懼 導致英國人公投脫歐

最諷刺的一點是約翰遜正是土耳其裔人，曾祖父Ali Kemal更曾當奥斯曼帝國的內政部長！有些香港人很崇拜英國，但你能不佩服英國人的愚蠢嗎？莫非這就是英國有名的自嘲式黑色幽默？

我衷心歡迎今次修例的「真·撤回」，亦未有忘記跟友人的新榮記之約。我未來兩周將出門去華盛頓參加每季峰會，今次應有一些特別嘉賓，希望對了解可否打破至關重要的中美貿易談判僵局，和美國政商界最頂層人物如何看香港情况，有點幫助。身為香港人，我亦必盡力解釋香港的錯綜複雜情况，如有需要，更必矯正他們一些對香港局勢的誤解。

回港後，定必款待朋友們享用此「真·撤回」之宴，樂意支持本地經濟。特首既已答應落區走入民間，與市民直接對話，我極希望她賞面，撥冗出席（保安和保險可能是個問題，但應有解決方法）。說不定，酒過三巡，我們這班「普通市民」，或可提供一些尚有些少參考價值的意見！

（中環資產持有ZAO母公司陌陌財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]