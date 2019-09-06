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周顯 投資二三事

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周顯：李嘉誠外國投資護城河較窄

【明報專訊】日前，李嘉誠斥資46億英鎊，全資收購英國最大酒吧集團和釀酒廠Greene King，與其收盤價比較，溢價了51%，與其三個月的平均價比，也溢價了43%。

一般來說，李嘉誠在香港投資的利潤比較高，尤其是在改變土地用途方面，更加有神奇力量，令到他搞地產發展的邊際利潤會特別高。但他在外國的投資，護城河通常比較短窄，先不說這一次的Greene King，先前的投資，例如赫斯基能源公司，虧蝕了很多年才止蝕為賺，在香港的投資，則很少會犯上這毛病，幾乎是百發百中。

港女永遠做不了優秀政客

看林鄭月娥的記者招待會，我只留心一件事情，就是她的髮型為何這般醜樣？高高的拱起，看來是沒有恤髮，回想起她就職時的facebook，就有她恤髮和化妝的照片，由此可以見得，恤髮對她的確非常重要。

我google search當日林鄭當選時，我在本報發表的專欄，一共講過3次「You will miss CY」，不幸言中，成為事實。

我對她作為政客的表現很失望，並不止是她犯了大錯，更加不是她犯錯後沒有反省，我反而認為，作為一名政客，應該有高度的厚黑精神，如今一個挫折，已把她打得起不了頭。我想，如果換了董建華或梁振英，遇上失敗時，表現應比她好上很多。

這就是我常說的港女，尤其是名校高材生，表現完全表面，不能承受失敗和挫折，這不單是厚黑的問題，還是EQ的問題，所以港女永遠做不了一個優秀的政客。

[周顯 投資二三事]

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