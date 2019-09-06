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張兆聰：平安好醫生營運佳 可逢低吸

【明報專訊】恒指昨日跌7點，收報26,515點，成交金額831億元。國務院常務會議要求降準，並加快發行地方債，財政貨幣政策雙雙發力，加上中美確定10月初在華盛頓舉行貿易談判，市場氣氛向好，A股早市大升1.5%，金融、地產、建材、5G、芯片股等都表現強勢，上證指一度突破3000點。作為國際金融中心的香港，竟然出現期指系統「崩潰」，早市已出現問題，午後進一步惡化於兩點鐘停止交易，港股直線下跌曾倒跌逾200點，其後跌幅逐步收窄。港股也是中資股強於恒指，國指升近1%，日前大漲的港資股則見回吐，龍頭新地（0016）更跌近3%。

上證指3000點是一個心理關口，今年中短暫升破後又回落。綜合來看，近期A股強勢，相信有不少春江鴨偷步炒作減息降準，現水平或多或少已反映相關利好因素，這是事實。但筆者認為短線設局仍然不差。首先，中美10月將舉行會議，9月1日又已互徵新關稅，本月餘下時間應該是一段安全期，再出現8月份的推特風暴可能性有限，股市可專注於基本因素。從經濟角度看，中央政策已確定全面轉向寬鬆，同時又大力壓制房地產信貸，資金有不少機會流向股市。退一步看，中國官方製造業PMI過去一直在49的水平有很強支持，現時已低至49.5，經濟進一步轉差的可能性也低。因此，A股進一步上升的機會頗大，只是空間未必太大。

舜宇突破大雙底頸線 似展開新升浪

現在較簡單的做法就是加倉中資股ETF。至於強勢股則見稍作調整但多能回升，醫藥、體育用品等都不錯，舜宇（2382）更突破大雙底頸線，似正展開新升浪。本欄近期推介的水泥、券商、醫藥等股份，也有相當不錯的表現，筆者認為可看看平安好醫生（1833）。集團上半年業績指標理想，透過網上應診服務，成功為網上藥店帶來龐大流量，市場看好業務模式能快速擴展。從運營數據上看，平安好醫生上半年用戶持續增加，變現能力也有所提升。截至2019年6月30日，平安好醫生註冊用戶數已達2.89億人，較2018年末增加了2410萬。期末月付費用戶（MPU）也達到222.9萬，同比增長61.2％，2019年上半年的平均付費用戶轉化率3.7％。

平安好醫生近日回調10%即再試高位

以業務劃分，在線醫療收入3.36億元，同比增長80.5％；消費醫療業務收入3.88億元，同比增長56.2％；健康商城業務最為突出，收入7.15億元，佔比最大，同比增長60.9％；健康管理和互動為9371萬元，同比增長55.7％ 。若網上應診逐漸為市場所接受，集團一條龍式營運，由看醫生、醫保、買藥等便有很大增長空間，上半年業績證明集團的執行能力理想，績後股價也持續飈升，由30元一口氣衝上50元水平。50元是一個重大阻力位，不容易突破，但考慮到基本因素理想，股價大升逾60%，近日只稍作回調約10%便再試高位，進一步破位應只是時間問題，可逢低低收集作中線持有。

[張兆聰 還看今朝]

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