盧駿匡：恒指營造頭肩底 個股留意卓爾智聯

此外，短線市寬已升至超買水平，預示有調整。假如後市跌穿24,804點，可正式確認步入熊三，即是漫長的下降通道將逐步形成，亦是買入南方恒指反向ETF（7500）的最後機會。據過往經驗，恒指每月平均市盈率跌至單位數才有望見底。

後市倘跌穿24804點 確認入熊三

近年國內線上交易平台快速發展，而卓爾智聯（2098）亦見積極轉型並大力拓展相關市場。當中包括跨境電商「蘭亭集勢」、農產品電商深圳「中農網」、化工及塑膠原材料交易平台「化塑匯」、鋼鐵等黑色大宗商品交易平台「卓鋼鏈」、海鮮交易平台「海上鮮」等多個B2B交易服務平台，加上與新加坡交易所合作的全球大宗商品交易平台「世界商品智能交易中心（CIC）」，可望進一步拓展交易區域。

至於倉儲及物流服務方面，智慧倉儲平台「卓爾雲倉」，現時業務覆蓋全國50多個城市。2015至2018年，集團營收從10億元人民幣增至561億元人民幣，4年增長了55倍。2019年中期業績顯示，收益較去年同期大幅增加87.7%，惟毛利率由去年同期的3.1%減少至1.8%，並錄得淨虧損約8.08億元人民幣。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]