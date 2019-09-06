經濟
盧駿匡 圖金術

投資策略

下一篇 上一篇

盧駿匡：恒指營造頭肩底 個股留意卓爾智聯

【明報專訊】恒指現時處於熊二的大型橫行區。過去一星期維持窄幅波動，並於25,250點至26,000點區間上落，直至周三才因特首林鄭月娥撤回修例而稍稍突破。技術上，恒指仍在營造頭肩底，不過右肩所耗的時間較左肩較長，情况未算理想。

此外，短線市寬已升至超買水平，預示有調整。假如後市跌穿24,804點，可正式確認步入熊三，即是漫長的下降通道將逐步形成，亦是買入南方恒指反向ETF（7500）的最後機會。據過往經驗，恒指每月平均市盈率跌至單位數才有望見底。

後市倘跌穿24804點 確認入熊三

近年國內線上交易平台快速發展，而卓爾智聯（2098）亦見積極轉型並大力拓展相關市場。當中包括跨境電商「蘭亭集勢」、農產品電商深圳「中農網」、化工及塑膠原材料交易平台「化塑匯」、鋼鐵等黑色大宗商品交易平台「卓鋼鏈」、海鮮交易平台「海上鮮」等多個B2B交易服務平台，加上與新加坡交易所合作的全球大宗商品交易平台「世界商品智能交易中心（CIC）」，可望進一步拓展交易區域。

至於倉儲及物流服務方面，智慧倉儲平台「卓爾雲倉」，現時業務覆蓋全國50多個城市。2015至2018年，集團營收從10億元人民幣增至561億元人民幣，4年增長了55倍。2019年中期業績顯示，收益較去年同期大幅增加87.7%，惟毛利率由去年同期的3.1%減少至1.8%，並錄得淨虧損約8.08億元人民幣。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

上 / 下一篇新聞

期貨停市亂半天 港交所：軟件問題 今恢復交易 學者批應變慢「金融中心不應如此」
期貨停市亂半天 港交所：軟件問題 今恢復交易 學者批應變慢「金融中心不應如此」
各界看港交所事故
各界看港交所事故
話你知：披露易曾受攻擊 累藍籌窩輪停牌
話你知：披露易曾受攻擊 累藍籌窩輪停牌
大行爭存款 匯豐加港元定存息 最高2.4厘 追貼恒生渣打
大行爭存款 匯豐加港元定存息 最高2.4厘 追貼恒生渣打
傳加按息減回贈 中銀未否認
傳加按息減回贈 中銀未否認
標普料港銀可抵禦示威負面影響
標普料港銀可抵禦示威負面影響
韓SK配售中國燃氣 套現逾47億
韓SK配售中國燃氣 套現逾47億
標普看淡新奧重組 指影響信用狀况
標普看淡新奧重組 指影響信用狀况
港次季貨物吞吐量 按年升近5%
港次季貨物吞吐量 按年升近5%
李克強要求及時降準 A股即升 高盛：最強「放水」信號 年底前料降1個百分點
李克強要求及時降準 A股即升 高盛：最強「放水」信號 年底前料降1個百分點
劉鶴強調加大逆周期調節力度
劉鶴強調加大逆周期調節力度
手機設備股急彈 瑞聲飈12%
手機設備股急彈 瑞聲飈12%
李嘉誠再斥1.3億增持長和長實
李嘉誠再斥1.3億增持長和長實
信証華泰招證獲批試結售匯業務
信証華泰招證獲批試結售匯業務
堡獅龍兩個月多蝕4700萬 稱反修例示威拖累 全年料錄1.39億虧損
堡獅龍兩個月多蝕4700萬 稱反修例示威拖累 全年料錄1.39億虧損
中海外8月賣樓288億 按年升一成
中海外8月賣樓288億 按年升一成
新會計準則下 利寶閣租舖延遲披露
新會計準則下 利寶閣租舖延遲披露
避險情緒緩和 道指早段上揚 中美恢復談判 「小非農」職位勝預期刺激
避險情緒緩和 道指早段上揚 中美恢復談判 「小非農」職位勝預期刺激
手持大量現金 蘋果仍發債546億
手持大量現金 蘋果仍發債546億
美國「植物肉」製造商 Impossible Foods擬進軍中國
美國「植物肉」製造商 Impossible Foods擬進軍中國
張兆聰：平安好醫生營運佳 可逢低吸
張兆聰：平安好醫生營運佳 可逢低吸
李曉佳：怡和「溜」太古「留」 誰笑到最後？
李曉佳：怡和「溜」太古「留」 誰笑到最後？
張宗永：獨立調查是愛國愛黨
張宗永：獨立調查是愛國愛黨
技術取勝：ASM太平洋可試105元
技術取勝：ASM太平洋可試105元
滬Costco開業一周 爆發退會潮
滬Costco開業一周 爆發退會潮
劉思明：風險胃納改善 吸轉好板塊殘股
劉思明：風險胃納改善 吸轉好板塊殘股
周顯：李嘉誠外國投資護城河較窄
周顯：李嘉誠外國投資護城河較窄
譚新強：誠意邀請特首出席慶祝「真•撤回」宴
譚新強：誠意邀請特首出席慶祝「真•撤回」宴
湯文亮：林鄭何不參考 官渡之戰？
湯文亮：林鄭何不參考 官渡之戰？
倫敦西部賓福特 樓價低水回報較高 屬TW8區大企集中地 吸年輕人口
倫敦西部賓福特 樓價低水回報較高 屬TW8區大企集中地 吸年輕人口
港人須留意投資移民條件調整
港人須留意投資移民條件調整
中信泰富雙管齊下增港土儲 指換樓客群大 近日社會紛爭不影響後市
中信泰富雙管齊下增港土儲 指換樓客群大 近日社會紛爭不影響後市
匯璽III首推不少於235伙
匯璽III首推不少於235伙
待批樓花7695伙兩年新低
待批樓花7695伙兩年新低
太古城開齋 兩房放盤一日1280萬沽
太古城開齋 兩房放盤一日1280萬沽
8月二手買賣登記2953宗 半年最少
8月二手買賣登記2953宗 半年最少
筲箕灣道地舖叫租減兩成至12萬
筲箕灣道地舖叫租減兩成至12萬