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經濟
2019年9月6日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
期貨停市亂半天 港交所：軟件問題 今恢復交易 學者批應變慢「金融中心不應如此」
各界看港交所事故
話你知：披露易曾受攻擊 累藍籌窩輪停牌
大行爭存款 匯豐加港元定存息 最高2.4厘 追貼恒生渣打
傳加按息減回贈 中銀未否認
標普料港銀可抵禦示威負面影響
韓SK配售中國燃氣 套現逾47億
標普看淡新奧重組 指影響信用狀况
港次季貨物吞吐量 按年升近5%
李克強要求及時降準 A股即升 高盛：最強「放水」信號 年底前料降1個百分點
劉鶴強調加大逆周期調節力度
手機設備股急彈 瑞聲飈12%
李嘉誠再斥1.3億增持長和長實
信証華泰招證獲批試結售匯業務
堡獅龍兩個月多蝕4700萬 稱反修例示威拖累 全年料錄1.39億虧損
中海外8月賣樓288億 按年升一成
新會計準則下 利寶閣租舖延遲披露
避險情緒緩和 道指早段上揚 中美恢復談判 「小非農」職位勝預期刺激
手持大量現金 蘋果仍發債546億
美國「植物肉」製造商 Impossible Foods擬進軍中國
張兆聰：平安好醫生營運佳 可逢低吸
李曉佳：怡和「溜」太古「留」 誰笑到最後？
張宗永：獨立調查是愛國愛黨
技術取勝：ASM太平洋可試105元
盧駿匡：恒指營造頭肩底 個股留意卓爾智聯
滬Costco開業一周 爆發退會潮
劉思明：風險胃納改善 吸轉好板塊殘股
周顯：李嘉誠外國投資護城河較窄
譚新強：誠意邀請特首出席慶祝「真•撤回」宴
湯文亮：林鄭何不參考 官渡之戰？
倫敦西部賓福特 樓價低水回報較高 屬TW8區大企集中地 吸年輕人口
港人須留意投資移民條件調整
中信泰富雙管齊下增港土儲 指換樓客群大 近日社會紛爭不影響後市
匯璽III首推不少於235伙
待批樓花7695伙兩年新低
太古城開齋 兩房放盤一日1280萬沽
8月二手買賣登記2953宗 半年最少
筲箕灣道地舖叫租減兩成至12萬
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技術取勝：ASM太平洋可試105元
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【明報專訊】瑞聲科技40元料有阻力（圖）
招商銀行調整宜守37元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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期貨停市亂半天 港交所：軟件問題 今恢復交易 學者批應變慢「金融中心不應如此」
各界看港交所事故
話你知：披露易曾受攻擊 累藍籌窩輪停牌
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