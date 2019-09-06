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張宗永：獨立調查是愛國愛黨

【明報專訊】早前，特首林鄭月娥說她不支持成立獨立調查委員會，這是歪理：

（1）她說事情的起因是修例，但她早已回應了：「The bill is dead」，所以沒有需要再為此糾纏，這明顯是林鄭偷天換日的做法。6月初的民情跟今天有很大的分別，6月初的民情是要求撤回，今天的民情是要解釋政府及警方在過去兩個月的運作情形，這是為什麼我們市民要求有一個獨立調查委員會；

（2）「不可以和暴徒談判， 要先將暴亂停下來」云云。「8•18」和平示威之後，民間給予政府一個空間去回應，政府的反應卻像林大輝所說「兩手空空想溝通，寸步不讓講對話」；

（3）提出成立獨立調查委員會，不止是勇武派示威者，更是大部分香港人的訴求，包括很多淺藍的建制派；

（4）最重要的一點是，政府是人民的公僕，人民發聲了，政府當然要聆聽，並不存在人民是蠢的、是無知的、是暴力的。不放下這種為官高高在上的心態，特區政府又怎能挽回這局面。

盼高官棄上位者心態 講人話

也許林鄭早已不是「揸fit人」，記招內容是北京定稿，只是因為本人欠缺親和力，傳遞信息時，總讓人感到同理心欠奉。我的要求比較高，我更希望這些精英高官中，有人能夠有道德感召，出來講些人話。當然，另一種解說是他們都是汪精衞——曲線救港。

如果我是習大大，感謝官媒、大陸民眾大多撐中央政府仇視香港示威者，有13億民心作後盾，習近平完全有信心可以掌控大局，又何不給香港人一些小好處？迄今為止，示威者矛頭仍然沒有指向中國共產黨，最貼身的要求也不過是爭取普選。中央應該趁這個中港護城河還在發揮作用，解危機於起時。

我很早已經提出北京應該棄車保帥，再拖下去，車的成本愈來愈高，如果在6月初便撤回法案，便不會有那麼多人上街。如果早期能夠犧牲一兩名司長，甚至林鄭，便不會有那麼多人上街。現在如果接受成立獨立調查委員會，雖然會犧牲一些包括警員在內的威信，但是這是特區政府的威信，不是北京的威信。北京大可以大條道理說：「因為他們闖了那麼大的禍，所以我革了他們職」，以顯示超然及大公無私，而且可以重申這是下不為例的。為什麼那麼簡單的道理都不明白？

趁矛頭未指向黨 中央應盡快拆彈

也許假設擁有權力的人是理智的，本身便是不理智。

後記：文章是回應特首提出不成立獨立調查委員會的原因，上周已經寫好。剛過去的星期一，特首與商界的私人對話錄音曝光，原因眾說紛紜，周三又正式撤回修例。我的感覺是林鄭終於講人話。要求一個政客講真相的全部，是沒有可能的。

[張宗永 翼之聯想]

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