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李曉佳：怡和「溜」太古「留」 誰笑到最後？

【明報專訊】國泰航空（0293）主席史樂山周三公布離職，原因是退休，但國泰高層人士變動，再次由內地傳媒「預告」，實在惹人遐想。一個月前國泰兩名總裁何杲及盧家培「問責辭職」，更由央視率先披露，看來中央很熱心要向外界宣示，已取得這家香港龍頭航空公司的話事權。

國泰母公司太古（0019）大股東施懷雅家族年多前派出家族成員施銘倫來港「坐鎮」，莫非已經早有預感，知道太古、國泰將要捲入政治風暴？早知有今日，若時光倒流30年，讓施懷雅家族再一次選擇，不知他們仍會選擇留低，還是像另一家英資大集團怡和一樣，選擇溜之則吉呢？

中英談判高峰 怡和遷冊百慕達

怡和在1980年代初香港前途問題出現之前，在港業務的規模比太古還要大，但當已故國家領導人鄧小平決意要在1997年收回香港主權後，怡和開始逐步撤出香港。由1980至1985年，怡和系先後出售九龍倉（0004）、香港電話34.8%及港燈的股權，套現67.15億元。

1984年3月，正值中英談判高峰，怡和宣布遷冊百慕達，並自1995年1月起，系內公司陸續撤銷香港上市地位，轉在新加坡及英國掛牌。在港業務，只保留地產、酒店、零售餐飲及建築，甩掉所有受政府監管的業務。近年更在東南亞大展拳腳。去年大中華區的利潤佔比已減至56%。

反觀選擇留低的太古，則深信與國企合作就能夠買足政治保險。早在回歸前，太古已讓中信泰富（現稱中信股份）入股國泰，後來在回歸前兩年，甚至把港龍航空賣給中航興業。至2006年又與國航（0753）「聯姻」，向國航買回港龍之餘，形成互相控股的格局。

太古擁抱國企買政治保險

可是在13年的平安歲月過後，一次反修例運動，施懷雅家族應該已經發現，國泰原來可以被中國民航總局牢牢箝制。為求國泰不倒閉，只好接受以有違香港辦事規則的方法，來處理自己的員工。太古、國泰辛苦經營百多年的形象，瀕臨崩潰。被員工暗罵之餘，也成為外界批評對象。

就似30年前支持民主回歸的香港人一樣，基本法寫了的雙普選，可以無影無蹤，太古讓股給國企以為買了政治保險，原來這份保險，不保證你不被針對。

怡和的「溜」，映襯太古的「留」，到底誰能笑到最後？施懷雅家族此時此刻想是百般滋味在心頭。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕香港 新加坡 施懷雅家族 國泰 太古 怡和

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