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美國「植物肉」製造商 Impossible Foods擬進軍中國

【明報專訊】獲微軟創辦人蓋茨、長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資等支持的美國「植物肉」製造商Impossible Foods，正尋求進入中國市場。該公司創辦人兼行政總裁布朗（Patrick Brown）稱，正與多家中國公司商討合作，以開拓全球最大的肉類消費市場。

中國市場消耗全球1/4肉類

中國市場佔全球肉類消耗量25％。布朗在雲南舉行的財富全球可持續發展論壇稱，亞洲地區，尤其是中國，是重要的市場，Impossible Foods正計劃在中國建立生產設施，向中國供應「植物肉」產品。財新網稱，Impossible Foods正與雲南省的政府機構磋商，尋求潛在的合作機會，爭取在該省開設首家中國工廠。

不過布朗稱，目前最大的障礙是監管問題，因為用以製造「植物肉」的大豆經過基因改造，才可製成大豆血紅蛋白，為「植物肉」提供重要的肉味，而這些經基因改造產品需要獲得審批才能進入中國市場。中國不允許種植經基因改造的大豆，並要求相關農作物取得進口許可。布朗表示，希望得到中國合作伙伴的幫助，應對監管的難題。布朗對發展中國市場持樂觀態度，因為其產品有助應對當地持續增長的肉食需求，同時減少對進口肉類的依賴。布朗預計，在兩至三年內，替代肉類產業可將生產成本降至畜牧業的水平。

（綜合報道）

[國際金融]

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