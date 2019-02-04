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手持大量現金 蘋果仍發債546億

【明報專訊】投資級別的債券孳息率在低位徘徊之際，坐擁大量現金的蘋果窺準投資者對安全資產的強勁需求，透過發債融資70億美元（約546億港元），是近兩年來首次。蘋果目前帳面有超過2000億美元的現金和證券，今次發債的規模相當於其所持現金等的3.5%左右。

債息低至2.99厘 節省利息開支

美國30年期國債孳息率正處於歷史低位，商界能以更低成本作長期借貸。蘋果發行的新債當中，價值15億是30年期長債，債息低至2.99厘，較美國30年期國債孳息率僅高出不到1厘。相比下，它在2015年發行的30年期債券，利率為3.45厘。這意味這批價值15億美元的新債，可在30年內為蘋果節省逾2億美元的利息。

今次發債可助蘋果為今年到期的20億美元債務再次融資。此外，蘋果價值100億美元的債務當中，很多將在明年到期。發債對蘋果股東來說是有利可圖。該公司的收益率（earnings yield，每股盈利與股價的比值）約為5.6厘，而它可支付不到3厘的利息借款30年。

除蘋果以外，近日發債的還有迪士尼和農業機械生產商Deere & Co.。它們發行的30年期債券，利息也是低於3厘。單在周二已有21家具投資級信用評級的公司，發行了總值約270億美元的債券。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，蘋果對手三星電子推出名為KlaytnPhone的區塊鏈定製智能手機。它以韓國區塊鏈平台Ground X的Klaytn區塊鏈命名，手機裝有區塊鏈軟件及數碼錢包，而買家可獲一定數量的數碼貨幣Klay，以推廣區塊鏈應用。新機只投放韓國市場。

（綜合報道）

[國際金融]

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