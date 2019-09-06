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避險情緒緩和 道指早段上揚 中美恢復談判 「小非農」職位勝預期刺激

【明報專訊】市場歡迎中美恢復貿易談判的消息，美股跟隨歐亞股市的升勢而高開。昨公布的數據理想，也對大市起了提振作用。有「小非農」之稱的美國ADP私人市場職位，在8月增加19.5萬，遠高於分析師預期。此外，美國上月服務業活動增長加快。8月ISM非製造業指數升至56.4，高於分析師預期。道指早段升逾440點。標普500指數升逾1%，金融板塊領漲。納指早段亦升逾1%。在美國新推出網上約會服務的facebook（fb），股價早段升2%。避險情緒緩和，美國10年期國債孳息率升穿1.5厘。國際油價升逾2%，布蘭特期油價格升穿每桶62美元。

fb推網上約會服務 股價升2%

fb昨表示，美國用戶可將Instagram帳號與fb的約會資料整合，將Instagram的追隨者加入「Secret Crush」暗戀名單，從而在朋友圈中尋找對象。fb稱，約會服務由用戶自行決定是否參與，相關活動不會顯示於個人資料頁或動態消息（News Feed）。fb預計明年初將在歐洲推出這約會服務。交友軟件Tinder的母公司Match Group股價早段跌近6%。

商用通訊軟件Slack的母公司Slack Technologies上市後首次公布業績，顯示第二季表現勝預期，惟第三季的預測遜於市場估計，股價昨早段最多跌16%見新低，其後顯著反彈。此外，彭博社引述消息人士稱，共享辦公室龍頭WeWork的母公司We Co.考慮在首次公開募股（IPO）尋求介乎200億至300億美元的估值，而最終定價範圍可能接近200億美元。這相當將今年初的470億美元估值腰斬。由於召車軟件Lyft和優步（Uber）等主要IPO的表現令人失望，為仍然處虧損狀態的WeWork帶來壓力。彭博社早前引述消息人士稱，WeWork計劃下周開始為IPO路演，目標是籌集約35億美元。這將會是美國今年第二大IPO，規模僅次於優步。

WeWork母公司IPO估值傳減半

聯儲局最新的褐皮書指出，美國企業對關稅和貿易政策的不確定性普遍表示關注，但多數美企仍對前景保持樂觀。目前大部分經濟領域仍在增長，但農業疲軟，製造業活動「較前一段時間略為下滑」。這與供應管理協會（ISM）本周的報告一致，指美國8月製造業活動陷入萎縮。

《華爾街日報》綜合近期聯儲局官員的講話，判斷聯儲局最有可能在本月中的議息會議宣布減息0.25厘，大幅減息半厘並未得到聯儲局的主流支持。聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，美國經濟良好，但並非沒有風險和不確定因素，聯儲局的責任是在複雜的形勢下，保持經濟增長和穩健。利率期貨數據顯示，本月減息0.25厘似乎是板上釘釘（見圖）。有「央行之母」之稱的國際清算銀行（BIS）綜合38家央行的數據，稱為應對貿易戰及經濟放緩，環球央行今年迄今累近減息32次，合共減息13.85厘（不包括阿根廷央行）。BIS估計，在未來12個月仍會減息約58次，令利率再下調16厘。

（綜合報道）

[國際金融]

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