中海外8月賣樓288億 按年升一成

集團截至今年8月底錄得已認購物業銷售約328.28億港元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。8月份，集團無新增土儲。

中海外旗下中海外宏洋（0081）8月份合約銷售額為60.24億港元，較2018年8月份的43.01億港元按年增加四成，首8個月累計合約銷售額為406.75億港元，較2018年首8個月的367.59億港元按年增加10.7%。集團截至8月底累計認購未簽約額為10.27億元。

另一龍頭內房發展商融創（1918）8月份的合約銷售額為512.7億元人民幣，按年增27%，首8個月累計合約銷售額為3065.8億元人民幣，按年增15%。

雅居樂（3383）8月份合約銷售額為101.5億元人民幣，較2018年8月份的61.2億元人民幣升65.8%，首8月累計合約銷售額為758億元人民幣，按年增25.7%。

中海外已完成全年目標3500億港元的73.2%；融創已完成全年目標5500億元人民幣的55.74%。雅居樂已完成全年目標1100億元人民幣的68.9%。