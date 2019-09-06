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堡獅龍兩個月多蝕4700萬 稱反修例示威拖累 全年料錄1.39億虧損

【明報專訊】經營服飾品牌Bossini的堡獅龍（0592）昨日發盈警，預告財政年度最後一個月所發生的社會動盪拖累香港及澳門市場擴大虧損，料截至今年6月底止的全年虧損約1.39億元。對比堡獅龍5月所發盈警，首10個月預計蝕9200萬元，意味集團最後兩個月要多蝕4700萬元，但香港修訂《逃犯條例》引發的風波，主要是由6月開始爆發，即5月香港零售市場仍未受運動衝龍。

明報記者 蕭嘉聰

集團將於本月18日（周三）公布全年業績，昨日收市報0.222元，跌1.33%，成交額僅9368元。堡獅龍於5月的盈警指出，由於集團經營的核心市場氣候異常，加上當地消費意欲低迷，根據其綜合管理帳目，截至4月底的首10個月虧損為9200萬元，預期年度虧損會較綜合管理賬目高出或約為35%，情况將取決於5至6月的營運表現及資產的公平值估算。昨日的盈警補充公告就指出，全年業績將會輕微偏離公布預期，由於香港的消費意欲進一步減弱，以及最後一個月發生的社會動盪帶來的不利營商環境，令香港及澳門的虧損增加。

5月已發盈警

翻查堡獅龍近年的業績表現，集團早在2015至16財年的上半年，即2015年7月至12月底已發盈警，至今共發出8次盈警，當中原因包括服裝零售市道持續疲弱、競爭激烈、外匯波動等因素。集團的收入、純利以及分店數目節節倒退（見圖），業務亦由零售，轉為出口特許經營業務。截至去年12月底，集團共有768間特許經營店舖，遍及27個國家。

事實上，根據統計處公布的每月零售數據，香港零售業在年初開始已呈下跌趨勢，截至今年7月，香港零售業銷貨總價值已連跌6個月，其中衣物、鞋類及有關製品分類是其中一個重災區，同樣連跌6個月，5月及6月分別跌4.3%及6.4%，至於堡獅龍財政年度截止後的7月份，跌幅更高達12.6%。

近年共8次盈警 稱市道弱競爭大

根據堡獅龍截至去年12月底止中期業績，港澳市場的零售及出口特許經營業務佔集團總收入66%，直接管理店舖數目為39間，中國、台灣及新加坡就分別佔總收入的19%、9%及6%。當時集團已提到，由於香港地產及投資市場持續向下，影響消費意欲，令店內消費下跌，同店銷售額按年下跌5%。管理層指，對未來前景依然審慎樂觀，不過全球經濟及地緣政治複雜多變，前景充滿不明朗因素，香港作為開放式經濟體，更易受環球局勢的衝擊，本地經濟和消費結構亦出現變化，挑戰及機會並存。

相關字詞﹕服裝股 堡獅龍 社會動盪 香港零售 零售市道 盈警 逃犯條例

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