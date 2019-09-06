堡獅龍兩個月多蝕4700萬 稱反修例示威拖累 全年料錄1.39億虧損

明報記者 蕭嘉聰

集團將於本月18日（周三）公布全年業績，昨日收市報0.222元，跌1.33%，成交額僅9368元。堡獅龍於5月的盈警指出，由於集團經營的核心市場氣候異常，加上當地消費意欲低迷，根據其綜合管理帳目，截至4月底的首10個月虧損為9200萬元，預期年度虧損會較綜合管理賬目高出或約為35%，情况將取決於5至6月的營運表現及資產的公平值估算。昨日的盈警補充公告就指出，全年業績將會輕微偏離公布預期，由於香港的消費意欲進一步減弱，以及最後一個月發生的社會動盪帶來的不利營商環境，令香港及澳門的虧損增加。

5月已發盈警

翻查堡獅龍近年的業績表現，集團早在2015至16財年的上半年，即2015年7月至12月底已發盈警，至今共發出8次盈警，當中原因包括服裝零售市道持續疲弱、競爭激烈、外匯波動等因素。集團的收入、純利以及分店數目節節倒退（見圖），業務亦由零售，轉為出口特許經營業務。截至去年12月底，集團共有768間特許經營店舖，遍及27個國家。

事實上，根據統計處公布的每月零售數據，香港零售業在年初開始已呈下跌趨勢，截至今年7月，香港零售業銷貨總價值已連跌6個月，其中衣物、鞋類及有關製品分類是其中一個重災區，同樣連跌6個月，5月及6月分別跌4.3%及6.4%，至於堡獅龍財政年度截止後的7月份，跌幅更高達12.6%。

近年共8次盈警 稱市道弱競爭大

根據堡獅龍截至去年12月底止中期業績，港澳市場的零售及出口特許經營業務佔集團總收入66%，直接管理店舖數目為39間，中國、台灣及新加坡就分別佔總收入的19%、9%及6%。當時集團已提到，由於香港地產及投資市場持續向下，影響消費意欲，令店內消費下跌，同店銷售額按年下跌5%。管理層指，對未來前景依然審慎樂觀，不過全球經濟及地緣政治複雜多變，前景充滿不明朗因素，香港作為開放式經濟體，更易受環球局勢的衝擊，本地經濟和消費結構亦出現變化，挑戰及機會並存。