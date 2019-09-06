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李嘉誠再斥1.3億增持長和長實

【明報專訊】據港交所（0388）股權披露，長和系創辦人李嘉誠再度出手逆市增持，於8月30日及9月3日三個交易日分別增持長和（0001）及長實（1113）股份，共涉資近1.3億元。李嘉誠曾在退休前表示，增持長和、長實，就表示他對香港有信心的證明。今次更是他在2015年6月中增持過長和之後、逾4年再入市增持長和。

事隔逾4年再增持長和

李嘉誠及李澤鉅父子以其名義申報，分別於8月30日及9月2日，透過李嘉誠基金會以每股53.171及51.8977元增持長實87.8萬股，以及94.95萬股，合共182.75萬股，作價為兩人自8月份增持長實以來最低價。是次增持共斥資9596.1萬元。李嘉誠及李澤鉅的持股量各增加0.05%，分別達33.93%及34%水平。由8月20日至9月2日共9個交易日，李氏兩父子共斥資10.98億元增購2021.55萬股長實，平均價54.29元，相對長實昨日收市價55.2元，帳面賺1839.61萬元。

另李嘉誠父子亦罕見在9月3日以每股平均價66.6614元，增持長和（0001）50萬股，作價3333.07萬元。這是他們兩人自2015年6月11日以來再入市增持長和。相比昨日長和收市價69元，帳面賺116.93萬元。李氏父子單是在8月30日及9月3日增持長和系，共斥資逾1.29億元。

吳光正沽近半有線持股 套1900萬

此外，會德豐（0020）大股東吳光正申報，沽售近半有線寬頻（1097）持股。他在場外以每股7.2仙，沽售2.64億股有線，套現1900.8萬元，持股量由8.68%，降至披露門檻5%以下，只有4.98%。

相關字詞﹕有線寬頻 吳光正 會德豐 李澤鉅 李嘉誠 長和 長實

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