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手機設備股急彈 瑞聲飈12%

【明報專訊】中美貿易談判傳來好消息，加上日本媒體稱蘋果公司最早將在明年春季推出新iPhone產品，手機設備股一吐烏氣，有份供應零件予蘋果iPhone的瑞聲科技（2018）股價爆升12.03%，另一蘋果概念股舜宇光學（2382）則升2.35%，創下一年新高。

舜宇連升6日 昨創1年新高

早前瑞聲公布上半年業績，期內表現差過市場預期，集團上周四盤中曾低見32.85元，昨日瑞聲明顯借勢反彈12%至39.01元，全日成交金額達10.02億元。舜宇光學連升6日，昨日盤中高見115.7元，收報113.3元，創下52周新高。

大行又唱好半導體股，ASM太平洋（0522）急升8.81%，收報98.15元；華虹半導體（1347）、中芯國際（0981）分別升5.40%及4.31%，收報14.44元及9.19元。

高盛發表報告唱好中芯國際，指中芯近年已銳意增加中國客戶的收入佔比（見圖），未來數年來自中國客戶的收入會繼續上升，原因是中國客戶冀強化其供應鏈穩定性，以多元供貨商分散風險，其次亦因人工智能、機器學習相關的IC（集成電路）設計公司冒起。

大行唱好半導體 大摩上調中芯目標價

高盛提到，中芯在14納米晶圓仍有生產風險，其目標是明年底前月均生產1.5萬件12納米及14納米晶圓。報告認為，中芯的技術可以應付市場內地半導體商外判生產的趨勢。

另外，摩根士丹利將中芯國際目標價，由7.5元上調至8.9元，評級由「減持」上調至「與大市同步」，該行亦將ASM太平洋目標價，由85元上調至105元。

相關字詞﹕蘋果公司 中芯國際 asm太平洋 舜宇光學 瑞聲科技 半導體股 手機設備股 中美談判

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