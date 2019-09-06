劉鶴強調加大逆周期調節力度

他指出，金融機構要強化主體責任，加強對國內企業特別是中小企、民營企的信貸投放力度。國內金融管理部門則要強化逆周期調節力度，疏通貨幣政策傳導機制，加強金融與財政政策配合。

重申研金融支持實體經濟

早在上月31日的金穩會會議上，劉鶴已強調要研究金融支持實體經濟。昨日劉鶴更指出，要求國內銀行更多利用創新資本工具補充資本金，引導金融機構增加對製造業、民營企業中長期融資。金融體系運要按照黨中央決策，加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，疏通貨幣政策傳導，以保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長，實施積極的財政政策。

劉鶴續指，金融部門要繼續做好支持地方政府專項債發行的相關工作，挖掘投資需求的潛力，加快地區發展。

內媒：6日3次提及 信號清晰

劉鶴同時強調中國經濟基本面長期向好，國內居民儲蓄率高，微觀基礎充滿活力，再加上金融機構運行穩健，有信心克服困難。據內媒分析指出，自上月31日起，相關當局在6日內第3次提到「逆周期調節」，又明確要加大調節力度，發放清晰信號。