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李克強要求及時降準 A股即升 高盛：最強「放水」信號 年底前料降1個百分點

【明報專訊】國務院總理李克強在周三召開國務院常務會議，提出要及時運用普遍和定向降低存款準備金等政策工具，並督促地方政府在10月前運用專項債券展開實際工作。市場視之為新一輪寬鬆政策的信號，帶領昨日A股一度衝上3000點水平。市場普遍預料，人行會在短期內減息或降準，同時降低中期借貸便利（MLF）利率，以及引領貸款市場報價利率（LPR）和實際利率下降。

明報記者 歐陽偉昉

高盛發表報告認為，是次的國務院常務會議非常重要，是自今年釋放出的最強烈寬鬆信號，提出了具體措施，不少是通過固定資產投資推動增長，減少下半年急速放緩的風險。該行預期，人行至年底會降準1個百分點，MLF利率降0.3個百分點，下次降準可能是全面降準和定向降準結合。

高盛：下次降準或全面定向結合

摩根士丹利的報告則指出，李克強特別重新提及全面降準，寬鬆力度將超過市場預期。該行預期內地將在本月降低MLF和存準率，同時預期政府為協助地方基建，未來數月將增加新專項債券發行，數額相等於0.75至1個百分點的經濟增長。

帶動A股 券商內銀股炒上

市場預期流動性寬鬆，加上中美將於10月舉行次輪貿易談判，帶動A股做好。上證指數昨上升0.96%至2985點，盤中曾高見3015點。深成指升0.86%至9783點，兩市成交額合計升至7975億元人民幣。券商、銀行股等熱炒，連帶內券、內銀H股逆市上升，國泰君安（2611）上升6.47%，廣發證券（1776）上升4.96%；招商銀行（3968）上升2.82%，建設銀行（0939）上升1.67%。

人民幣先升後回 在岸價昨高見7.125

人民幣則先升後回，人民幣中間價昨日報7.0852，比上日調升26點子（10000點子等於1元），路透社估計逆周期因子帶動中間價上升495點子。中美確定下一輪貿易談判重開，人民幣開市早段向好，在岸價高開逾200點子，至7.125報近兩周高位，不過在寬鬆預期下，截至昨晚10時，人民幣在岸價報7.151，倒跌約100點子，離岸價報7.1418，升幅收窄至只有42點子。人民幣自周三的11年新低回升，華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，中美貿易談判消息，將支持人民幣反彈。

相關字詞﹕降準 減息 李克強 中美貿易談判 a股 人民幣 國務院常務會議

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