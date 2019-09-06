標普看淡新奧重組 指影響信用狀况

新奧能源的控股股東新奧國際早前宣布重組計劃，將手上32.83％新奧能源股份，轉讓予上海上市的新奧生態。新奧能源為天然氣公用事業公司，新奧生態主要從事上游天然氣處理、煤礦開採、工程建設和化學品業務。兩者為姐妹公司，均由公司主席王玉鎖控制。早前王玉鎖表示，重組目的是整合新奧集團上下游業務，在內地政府籌備組建國家油氣管道公司之際，希望增強競爭力。

潛在新控股股東信用質素較弱

標普稱，考慮到業務及現金流波動性、經營風險以及新奧生態較高的槓桿率，重組後的新集團（即新奧生態）的信用質素將弱於新奧能源。截至去年底，新奧能源的債務約為95億元人民幣，經營現金流為12億元人民幣。

標普表示，交易完成後，將會評估新集團的信用狀况，以及新奧能源在新集團中的地位，如果兩家公司關聯度適中或強，會根據合併的信用狀况對兩家公司評級，但仍須取決於交易的融資方式。

標普預計，新奧能源的經營資金流與債務比率，由2018年的28%改善至今年約35%至40%之間，今年上半年新奧能源收入按年增長33%，公司的債務水平基本保持穩定。