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韓SK配售中國燃氣 套現逾47億

【明報專訊】韓國SK集團在多年前增持中國燃氣（0384）的持股，協助對方避過被收購的危機，如今SK集團將沽貨獲利。彭博社引述交易文件指出，SK集團旗下SK E&S計劃出售1.585億股中國燃氣股份，配售價格區間為每股29.7至31.35元，配售價較昨日收市價折讓3.09%至8.19%，配售股份佔總發行股本約3%，SK集團將套現47.07億至49.69億元。

每股配售價29.7至31.35元

SK集團是與三星、LG齊名的韓國財閥之一，業務涵蓋能源與化工、半導體、電訊、金融及物流等。SK集團現為中國燃氣主要股東之一，手持14.97%股份，以昨日收市價計，市值近252.62億元。昨日中國燃氣升1.1%，收報32.35元。

韓國SK集團投資中國燃氣已久，2011年中燃曾爆發收購戰，SK集團在內多家企業爭奪中燃控股權，但最後劉明輝在中石化（0386）支持下，重奪控制股。事緣中燃創始人劉明輝在2010年12月被捲入一宗工程貪污案而被捕，其後管理層持續動盪，再到2011年12月，新奧能源（2688）和中石化宣布，計劃以每股作價3.5元、涉資167億元，收購中燃全部股份。其後韓國SK集團多次增持股份，間接迫使對方提價收購，另外英國上市公司富地石油及國企北控集團亦在收購戰中參一腳。

中石化及新奧能源提出收購中燃超過10個月後，最後無功而還，撤回收購建議。劉明輝獲釋後與中石化單獨合作，收購戰正式落幕。

2011年起增持 阻新奧中石化收購

這場中燃收購戰期間，多名主要股東頻頻增持，中燃股價由中石化及新奧能源提出收購意向前1元左右，收購戰完結時則飈升至逾4元水平，近年中國燃氣股價愈升愈有，去年更突破30元水平，當時密密在3.5元左右增持的SK集團，估計獲利甚豐。

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