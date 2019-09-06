韓SK配售中國燃氣 套現逾47億

每股配售價29.7至31.35元

SK集團是與三星、LG齊名的韓國財閥之一，業務涵蓋能源與化工、半導體、電訊、金融及物流等。SK集團現為中國燃氣主要股東之一，手持14.97%股份，以昨日收市價計，市值近252.62億元。昨日中國燃氣升1.1%，收報32.35元。

韓國SK集團投資中國燃氣已久，2011年中燃曾爆發收購戰，SK集團在內多家企業爭奪中燃控股權，但最後劉明輝在中石化（0386）支持下，重奪控制股。事緣中燃創始人劉明輝在2010年12月被捲入一宗工程貪污案而被捕，其後管理層持續動盪，再到2011年12月，新奧能源（2688）和中石化宣布，計劃以每股作價3.5元、涉資167億元，收購中燃全部股份。其後韓國SK集團多次增持股份，間接迫使對方提價收購，另外英國上市公司富地石油及國企北控集團亦在收購戰中參一腳。

中石化及新奧能源提出收購中燃超過10個月後，最後無功而還，撤回收購建議。劉明輝獲釋後與中石化單獨合作，收購戰正式落幕。

2011年起增持 阻新奧中石化收購

這場中燃收購戰期間，多名主要股東頻頻增持，中燃股價由中石化及新奧能源提出收購意向前1元左右，收購戰完結時則飈升至逾4元水平，近年中國燃氣股價愈升愈有，去年更突破30元水平，當時密密在3.5元左右增持的SK集團，估計獲利甚豐。