標普料港銀可抵禦示威負面影響

抗議活動未致大走資 存款基本保持穩定

標普全球評級信貸分析師Shinoy Varghese表示，抗議活動並未導致資金大量流出，銀行系統存款基本保持穩定。他認為，香港銀行有合理審慎的審核貸款標準，可持續的資本水平，強勁的資金和流動性以及有效的監管，因此可以管理經濟風險。香港銀行的融資和流動資金狀况，會繼續受益於穩定的客戶存款基礎。

報告指出，由於貸款審核標準相當嚴緊，本港銀行的信貸損失應會維持低水平並且可管理。內地相關貸款受金管局密切監察，而且通常是向高質素借款人貸款，其中大部分債務有抵押擔保。截至2019年6月底，香港銀行的資產質量保持穩定，不良貸款平均比率為貸款總額的0.56％，2018年12月底為0.55％。

標普並沒有在這份報告對港銀的信貸評級作出調整，現時中銀香港（2388）及渣打香港維持A+評級，工銀亞洲評級為A，而恒生（0011）及匯豐的評級為AA-。報告指出，如果經濟持續疲軟，財政靈活度受到結構式削弱，香港政府強大的信貸基本面長遠或會逐漸消退，但這不一定會導致現時香港銀行的獨立信貸評級遭受降級。