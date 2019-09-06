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大行爭存款 匯豐加港元定存息 最高2.4厘 追貼恒生渣打

【明報專訊】繼恒生銀行（0011）在本周初調升港元定存息後，匯豐銀行昨日亦宣布，把6個月的港元新資金定存利率由2.1厘上調至2.4厘。恒生及渣打（2888）昨日亦隨即披露最新優惠，大額港元定存年息最高達到2.5厘，因此匯豐僅能追貼恒生及渣打。有分析認為，這反映中長期拆息高企的現象，而且三大行集中爭奪4至6個月的存款，明顯為年關做準備。

明報記者 廖毅然

匯豐昨早宣布，因應近日市場利率變動，上調港元新資金定存優惠，尚玉客戶6個月存期的定存年利率，由2.1厘加至2.4厘，3個月存期則由2.1厘加至2.3厘。起存金額為1萬元。即每1萬元存款，6個月後可享利息120元。即使是卓越理財、運籌理財及其他一般戶口亦有上調，以一般戶口為例，3個月及6個月存期的年息，亦由1.8厘分別加至2厘及2.1厘。

起存金額1萬 6個月後利息120元

匯豐這次調整，相信是因應恒生日前加息至2.4厘而加息。但2.4厘只適用於尚玉客戶，尚玉的入場門檻為流動資產800萬元。相比之下，恒生的2.4厘適用於普通個人戶口。另外，匯豐的2.4厘為6個月存期，恒生客戶可選擇4個月或6個月。起存金額方面，匯豐只需1萬元，恒生則要10萬元。

值得注意的是，匯豐同時下調美元存息，以尚玉客戶計，3個月至18個月存期，分別下調0.1至0.2厘，調整後全線低於港息。

恒生渣打稱最高定存息達2.5厘

另一方面，恒生昨日公開披露最新優惠，最高存息達2.5厘，因此仍然是大行之中最高的。不過2.5厘僅惠及大額存戶，起存額要300萬元或以上的，存期可分4個月或6個月存款，而且客戶必須是整筆本金續期，或者是特選客戶才可享有此優惠。

渣打銀行昨公開披露最新優惠，該行稱本月初起已調升最高存息至2.5厘，但同樣爭奪大額存款，需為優先理財全新客戶，起存額需在100萬元或以上，若是現有客戶，更要300萬元或以上新資金。

相比之下，早前率先加存息的招商永隆銀行，昨日兩連減，繼周三略減0.05厘後，昨日再減0.15厘至2.3厘，最高年息僅2.35厘。

業界：預先吸資應對新股虛銀

有業內人士稱，大行搶奪4至6個月的定存，估計是準備年底有大型新股，以及可能有虛擬銀行開業帶來競爭，預先吸納資金以「儲子彈」。事實上，在拆借市場，資金同樣緊張，昨日3個月以上的Hibor（香港銀行同業拆息）繼續高企在2.3厘左右，與一個月前相若，甚至更高。只有短息出現回落，1個月Hibor昨日降至1.81厘。

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