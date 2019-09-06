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期貨停市亂半天 港交所：軟件問題 今恢復交易 學者批應變慢「金融中心不應如此」

【明報專訊】港交所（0388）電子交易系統（HKATS）昨日發生故障，引發期貨市場首次停市，期指全日交投大幅縮水，市場一片亂象。港交所昨先稱是連接問題，至晚上解釋說是供應商提供的交易系統軟件出現問題，到深夜公布今天可恢復正常交易。港交所行政總裁李小加說：「停市決定不容易，不是隨便做。」有學者批評港交所應變太慢，未能及時處理事故，對投資者不公；有資訊科技界人士見系統一度至昨晚仍未能恢復，形容「匪夷所思」。

前日特首林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修例，恒指曾升近千點，業界本料昨可帶動期貨交易，但故障延續全日甚至更久，令投資者無法交易。昨早約9時30分後起，多間券商發現系統連接出現「斷斷續續」情况，香港期指及期權均有時無法透過電腦落盤交易，環球期貨不受影響。同時有投資者於社交平台發文，稱連港交所網站內容都無法顯示。

1.9萬張成交大縮水

李小加：不會隨便做停市決定

港交所上午11時首度回應時稱所有市場如常運作，正了解情况。隨後事態未有改善，港交所至下午開市前突公布，為維護市場有序，由2時起暫停衍生產品市場交易，收市後交易亦會暫停。

由事故出現至決定停市，中間相隔約4小時。截至停市前，昨日9月期指日市僅錄得約1.9萬張成交，遠低於前日近27萬張的成交量。停市後李小加透過聲明表示，只有判斷市場運行已不再有序的情况下，才會決定停市，不會隨便做停市決定。他補充，正繼續調查事件成因，會盡快向市場公布。

業界：股市波動小 料整體損失不大

衍生產品市場全面停運，令買賣期權期貨的券商全日生意蒸發，另外期指亦是市場主要對冲工具，故亦會影響其他產品如窩輪的交易。不過亦有業內人士說，由於昨日股市並非太波動，料本港投資者整體損失不大。法興證券上市產品銷售部主管陳其志表示，由於恒指窩輪、牛熊證及界內證需要透過期指對冲，同時當時買賣差價大大擴闊，為公平起見，下午已將旗下衍生產品全部停牌。民眾證券董事總經理李振基表示，在昨早盡量完成對盤工作後，已不再輸入新單，並決定於11時起停止期貨買賣服務。不過他補充，因昨日市場波幅不及前日般大，客戶現有按金水平充足，未有聽聞需追收孖展。

關焯照：投資者隨時輸身家

方保僑：無應變措施「離譜」

除券商外，今次事故導致投資者交易受阻，甚至蒙受損失。經濟學者關焯照批評，昨日期權系統不穩令市場產生亂象，有投資者不知交易是否成功，可能出現重複沽出情况，又或者需要「平倉」卻無法操作，隨時「輸成副身家」。他稱港交所處理事故反應太慢，香港作為國際金融中心不應如此。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，港交所作為大型公司，旗下系統每日有無數交易，對事故竟然無應變措施，最終導致停市，是非常「離譜」。

相關字詞﹕李小加 故障 期指 港交所 衍生工具 期權 期貨

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