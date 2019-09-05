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應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升

【明報專訊】首長國際董辦風控部總經理孟子揚強調，首長國際通過停車資產的投資和經營，實現產品升級、管理賦能和服務增值，為用戶提供更好的服務，進而獲得良好的資產收益，而去年底集團收購成都西部智谷產業園區逾2000個停車位後，在不增加停車費的情况下，今年上半年收入仍能按年上升兩成多，「成都西部智谷產業園區每個工作日有很多人進出上班下班，過去它的停車場是有點混亂的，造成周邊的交通堵塞，部分原因是分區不當，例如某人在A區上班，停車卻被安排至很遠的地區，規劃不夠科學，我們接手後便把所有的規劃都重新調整，使用我們的停車管理系統更科學更有效率經營後，周邊也不再堵車了，同時讓停車場的周轉率提高」。

據孟子揚介紹，成都西部智谷產業園區採用了無人值更收費模式，有關系統亦是首長國際應用內地電子支付及自行研發的科技成果，「當車輛進入停車場時，車牌識別攝錄鏡頭會捕捉到該車輛的車牌號碼等信息，此時開始收費；當車主準備離開時，可以用微信支付或支付寶，掃描我們佈置在停車場內的二維碼，掃碼之後進入到付費界面，輸入車牌後就會自動顯示需要支付的金額，車主支付後，在15分鐘內離開停車場就可以了，在出口處，車牌識別攝錄鏡頭捕捉到車輛信息後，會檢查是否已經交費，若已交費將自動抬起停車閘，車主不需要停車，可直接離開停車場」。

孟子揚續說，該停車場過去是用人手繳費的，每道閘口每分鐘最多可通過6輛車，而使用新系統後每3至4秒便能通過一輛車，營運效率因此亦大大提升。

伙京東建大數據平台

另外，首長國際亦持續加大對停車科技的投入力度，包括與京東斥資近600萬元人民幣共建平台，在人工智能技術、臨境服務等創新產品陸續投入研發，並通過大數據分析，將停車向創新業務方向延伸，「舉例說，我們透過大數據系統知道某些車主光顧旗下停車場較多，便為他們每次停車時打折」，實現客戶體驗升級。

[名人樓市論壇]

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