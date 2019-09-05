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首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購

【明報專訊】內地車位近年漸受香港投資者青睞，首長國際（0697）近年轉型積極發展內地停車場資產經營管理業務，目前在集團的北京大本營，加上在上海、成都、重慶等大中型城市經營近6萬個車位，透過無人值守系統及大數據等科技提升營運效率增加收入，至今成效理想，該股或可成為方便的間接投資內地車位的工具。首長國際董辦風控部總經理孟子揚於訪問透露，隨着內地經濟增長放緩及消費升級，大城市停車場市場正出現整合，集團今年已預留5億元人民幣拓展及併購，目標是今年底累計簽約管理的車位數目增至13.5萬個。

首長國際早於1991年上市，92年獲北京大型國企首鋼集團收購並注入資產，惟近年陸續出售資源業務，積極轉型為內地城市綜合服務平台，包括停車場資產管理業務，此舉亦得到機構投資者青睞，去年新創建（0659）、歐力士及中集集團已入股成為集團的戰略投資者，其中新創建更把在內地深耕多年的富城（北京）停車管理有限公司整體注入首長國際；今年3月首長國際再獲厚樸投資、經緯中國及彤程投資戰略入股，該三大基金以每股0.25元認購33.8億股新股，涉資8.46億元。

政治局會議提及城市停車場補短板

孟子揚本周一接受訪問時，詳細介紹首長國際於內地停車場業務的增長前景。他指出，中共中央政治局7月30日召開的政治局會議，討論經濟上半年形勢及下半年工作，當中提到「實施城鎮老舊社區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程」，顯示中央管理層也留意到內地停車場市場現况有不足之處。他解釋，現在北京及上海等大城市，老百姓主要訴求之一是找到停車場順利泊車，「第一是車主要有足夠的地方停車，現在就是不足夠，或者車主看到有停車場，但是排隊排半個小時才能進去；第二是停車管理公司要服務到位，能夠讓車主在停車場內很快找到停車位泊車，目前有些停車標示不太清楚，車主以為經顯示器找到一個可泊車的車位，開車過去後卻找不到車位，原因是顯示器壞了，所以我們要提高停車場的營運效率」。

孟子揚分析，目前內地停車場管理市場高度分散，是營運效率不足的主要原因，他以首長國際的大本營北京為例，「北京現時有200多萬個停車位，由約4000間停車場管理公司經營（即平均每間管理公司僅營運500個停車位），即使我們在當地已營運2萬多個停車位，規模相對較大，但市場佔有率亦僅1%，未來透過併購同業，有頗大的增長空間」。

擁北京大興機場4200車位經營權

過去內地住宅發展市場亦曾高度分散，但隨着近年市場開始整合，龍頭內房股市佔率愈來愈高、盈利能力愈來愈強，為投資者帶來賺錢機會。孟子揚認為，隨着內地經濟增長放緩及消費升級，目前停車場市場亦出現類似整合的契機，而他相信以首長國際的股東、資金及技術優勢，可整合現時高度分散的市場，造大造強，「過去內地經濟高速增長的時候，大家對於停車場不是特別在意，如果與產業園或寫字樓的發展商關係比較好，管理公司便可以取得停車場的營運業務。但目前內地經濟增長放緩，而且在消費升級的大環境下，老百姓更重視在停車場的體驗，很多停車場營運商發展出現樽頸，管理1萬至2萬個停車位後便不能再增長，需要與我們強強聯手發展」。

孟子揚指出，由於內地住宅的停車場往往由有關物業管理公司持有，本身已營運得不錯，管理公司放售意願亦不高，故非集團主要併購對象；作為比較，除位於產業園及寫字樓的停車場外，首長國際發揮國企的優勢，取得北京大型交通樞紐的停車場項目，例如6月成功簽約北京大興國際機場出租車停車場，承擔起北京大興國際機場全部4200個車位25年運營權；7月中標首都國際機場1號停車場、2號停車樓、GTC停車樓及5號停車場的15年經營權。他強調，將於本月15日開幕的北京大興國際機場，是建國70年的獻禮工程，首長國際能全面營運該新機場的停車場業務，是集團發展的重要里程，「北京大興國際機場本身很現代化，停車場也有很多現代化設備；當然，該新機場的停車場時租會高於舊機場，相信是一個挺賺錢的項目」。

營運效率提升後 始考慮加停車費

首長國際除在北京拓展停車場管理業務外，今年上半年秉持投資重點城市、核心位置、優質車位的原則，收購上海、成都、重慶、南京及貴陽等內地一二線重點城市大型交通樞紐、高密度公用設施和大流量商業地產配套的停車資產，當中包括上海虹橋機場停車樓和貴陽龍洞堡國際機場停車場，相繼獲取上述機場停車業務經營權，代表集團在機場停車樓運營領域獲得市場認可，協同效應與規模效應逐漸顯現。

孟子揚強調，首長國際營運眾多內地停車場，首要目標是提高其營運效率，增加停車費是下一步的事情，「我們是這樣，把項目拿過來後不會立刻加價的，因為我們作為國企，這樣做為社會帶來的觀感不好。我們是把它改造好之後，改善停車周轉率之後，讓用戶感覺變得更好之後，我們才會調價；否則便是唯利是圖，我們不會這樣做」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

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