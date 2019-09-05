觀塘工廈一籃子物業3.1億沽

梁指出，上述原業主早於1989年至2000年，先後以共1520萬元購入相關物業，現帳面勁賺2.948億元，賺幅逾19倍。

此外，新地（0016）繼續積極在銅鑼灣一帶進行收購活動。土地註冊資料顯示，銅鑼灣寶靈頓道15號榮安大樓地下舖位以7950萬易手，登記買家為廣寶集團有限公司公司董事為李頲，料為新地或有關人士。

新地7950萬收購寶靈頓道地舖

資料顯示，位於寶靈頓道5至11號的榮安大樓，新地已於今年3月入紙申請強拍，新地同時持有寶靈頓街1至3號全數業權，寶靈頓道13至17號亦正由新地申請強拍，3個地盤合併發展，估計可建12萬方呎樓面。另新世界（0017）正申請強拍的北角皇都戲院大廈，亦剛錄一宗成交，單位為實用721方呎的皇都戲院大廈6樓M室，成交價1700萬元，實呎約2.4萬元，去年5月同面積的8樓M室收購價1278.7萬元，事隔一年收購價上升33%。