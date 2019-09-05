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寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%

【明報專訊】社會衝突未平息，二手屋苑議價空間擴大，市場持續錄得減價成交；其中樓齡約28年的北角半山寶馬山花園，最新有2房單位以1815萬元易手、低市價8%；另西九四小龍之一的昇悅居。亦有2房戶累減100萬元後以800萬元沽出。

中原區域營業經理楊振星表示，寶馬山花園5座低層B室，實用面積830方呎，屬2房連套房間隔，附企理裝修，原業主數月前叫價2100萬元，惟因看淡後市，三度將售價下調，終以1815萬元沽出，累減285萬元或約14%，實呎21,867元，成交價較市價低約8%；原業主2012年初以1238萬元購入，持貨7年，帳面賺577萬元或47%。

昇悅居兩房劈價百萬後沽出

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，昇悅居新近錄得8座低層C室易手，屬2房間隔，實用面積517方呎，原業主最初以約900萬元放盤，議價後減價100萬元或11%，終以800萬元售出，新買家為首置客，實呎15,474元；原業主早於2002年以約174萬元購入單位，帳面賺626萬元或3.6倍。

廣明苑未補價兩房呎售9065元

另市場消息稱，將軍澳居屋廣明苑廣盈閣E座高層13室，實用面積535方呎、2房間隔，原業主最初於居二市場叫價530萬元，期後減價45萬元或約8.5%，以485萬元獲綠表客承接，實呎9065元。

原業主早於1998年以106萬元（未補地價）買入，持貨21年帳面賺379萬元，物業升值約3.6倍。

此外，豪宅市場亦不乏減價成交。美聯助理聯席董事蕭偉祥稱，九龍塘畢架山一號5座高層A室，實用面積1008方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價2850萬元，新近減價150萬元或5%後，以2700萬元沽出，實呎26,786元；原業主2009年初以1130萬元購入，帳面賺1570萬元或1.4倍。

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